W wieku 22 lat modelka Apple Martin zakłada spódnicę z frędzlami i nawiązuje do stylu swojej matki

Brytyjska modelka Apple Martin w pełni korzysta z lata. Córka piosenkarza Chrisa Martina (z Coldplay) i aktorki Gwyneth Paltrow udostępniła na Instagramie całą serię zdjęć w letnich stylizacjach nawiązujących do stylu jej matki – zaczynając od efektownej spódnicy z frędzlami.

Letnia karuzela udostępniona na Instagramie

Apple Martin opublikowała na swoim Instagramie karuzelę zdjęć, prezentując różne oblicza swojego lata. Seria skąpanych w słońcu stylizacji została uchwycona w zdecydowanie swobodnej atmosferze. To podejście redakcyjne, typowe dla młodszych pokoleń w mediach społecznościowych, łączy w jednym poście momenty lifestylowe, modowe inspiracje i bardziej intymne ujęcia. To podejście pomaga zdefiniować tożsamość wizualną młodej kobiety, która jest dziś mocno zakorzeniona na współczesnej scenie modowej.

Uderzająca spódnica z frędzlami

Jednym z najbardziej uderzających elementów karuzeli jest niewątpliwie spódnica z frędzlami. Apple Martin, która zazwyczaj preferuje minimalistyczne fasony, zdecydowała się tutaj na zdecydowanie bardziej figlarny element, który dodaje jej figurze ruchu. Spódnice z frędzlami, które stały się jednym z głównych trendów tego lata, nawiązują do stylistyki sięgającej dekad: od sylwetek z lat 20., przez te z lat 70., aż po odświętne sukienki z lat 90.

Falowane włosy w stylu "beach hair"

Aby uzupełnić tę stylizację, Apple Martin postawiła na zdecydowanie letnią fryzurę. Jej blond włosy, odziedziczone po matce, zostały ułożone w naturalny, falowany efekt, określany przez magazyny fryzjerskie mianem „włosów plażowych”. Ta fryzura, która podkreśla ruch i spontaniczność, a nie sztywność ułożonego upięcia, doskonale oddaje swobodną atmosferę publikacji. To podejście nawiązuje również do fryzur, które w jej wieku preferowała sama matka.

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Uderzające podobieństwo do matki

Poza wyglądem, to uderzające podobieństwo Apple Martin do jej matki natychmiast urzekło internautów. Te same rysy twarzy, te same świetliste blond włosy, to samo poczucie stylu: Apple Martin czasami wydaje się być wierną kopią Gwyneth Paltrow w jej wieku. To podobieństwo nie ogranicza się tylko do wyglądu: obejmuje również ich zamiłowanie do minimalistycznych, swobodnych ubrań o ponadczasowych fasonach.

Rozkwitająca kariera modelki

Apple Martin nie jest nowicjuszką w świecie mody. W wieku 22 lat ma już na koncie kilka znaczących kolaboracji. We wrześniu 2025 roku wzięła udział w swojej pierwszej kampanii u boku matki, promującej kolekcję Gap Studios na jesień/zimę 2025, zaprojektowaną przez Zaca Posena. Duet pozował obok siebie w dopasowanych, dżinsowych stylizacjach od stóp do głów.

Szczególnie efektowna pożyczka vintage

Kolejnym ważnym momentem w karierze modowej Apple Martin był jej głośny występ na premierze filmu „Marty Supreme” w Nowym Jorku w grudniu 2025 roku. Na tę okazję pożyczyła od swojej matki sukienkę vintage Calvina Kleina – tę samą, którą Gwyneth Paltrow miała na sobie na premierze filmu „Emma” w 1996 roku, prawie trzydzieści lat wcześniej.

Wschodząca gwiazda amerykańskiej mody

W wieku 22 lat Apple Martin ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej obiecujących postaci nowego pokolenia amerykańskiej mody. Cierpliwie buduje swoją tożsamość w branży. Jej pierwsza kampania u boku matki, starannie dobrane kreacje na czerwonym dywanie i wyczucie stylu sprawiły, że stała się postacią, której magazyny modowe i dyrektorzy artystyczni bacznie się przyglądają.

Z frędzlami w spódnicy, falowanymi włosami i zdecydowanie letnim stylem, Apple Martin tworzy nową kreację, nawiązującą do wizerunku swojej słynnej matki. Kontynuuje stylistyczne dziedzictwo, jednocześnie cierpliwie budując własny język wizualny.