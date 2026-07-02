W wieku 22 lat modelka Apple Martin zakłada spódnicę z frędzlami i nawiązuje do stylu swojej matki

Fabienne Ba.
@applemartin / Instagram

Brytyjska modelka Apple Martin w pełni korzysta z lata. Córka piosenkarza Chrisa Martina (z Coldplay) i aktorki Gwyneth Paltrow udostępniła na Instagramie całą serię zdjęć w letnich stylizacjach nawiązujących do stylu jej matki – zaczynając od efektownej spódnicy z frędzlami.

Letnia karuzela udostępniona na Instagramie

Apple Martin opublikowała na swoim Instagramie karuzelę zdjęć, prezentując różne oblicza swojego lata. Seria skąpanych w słońcu stylizacji została uchwycona w zdecydowanie swobodnej atmosferze. To podejście redakcyjne, typowe dla młodszych pokoleń w mediach społecznościowych, łączy w jednym poście momenty lifestylowe, modowe inspiracje i bardziej intymne ujęcia. To podejście pomaga zdefiniować tożsamość wizualną młodej kobiety, która jest dziś mocno zakorzeniona na współczesnej scenie modowej.

Uderzająca spódnica z frędzlami

Jednym z najbardziej uderzających elementów karuzeli jest niewątpliwie spódnica z frędzlami. Apple Martin, która zazwyczaj preferuje minimalistyczne fasony, zdecydowała się tutaj na zdecydowanie bardziej figlarny element, który dodaje jej figurze ruchu. Spódnice z frędzlami, które stały się jednym z głównych trendów tego lata, nawiązują do stylistyki sięgającej dekad: od sylwetek z lat 20., przez te z lat 70., aż po odświętne sukienki z lat 90.

Falowane włosy w stylu "beach hair"

Aby uzupełnić tę stylizację, Apple Martin postawiła na zdecydowanie letnią fryzurę. Jej blond włosy, odziedziczone po matce, zostały ułożone w naturalny, falowany efekt, określany przez magazyny fryzjerskie mianem „włosów plażowych”. Ta fryzura, która podkreśla ruch i spontaniczność, a nie sztywność ułożonego upięcia, doskonale oddaje swobodną atmosferę publikacji. To podejście nawiązuje również do fryzur, które w jej wieku preferowała sama matka.

Uderzające podobieństwo do matki

Poza wyglądem, to uderzające podobieństwo Apple Martin do jej matki natychmiast urzekło internautów. Te same rysy twarzy, te same świetliste blond włosy, to samo poczucie stylu: Apple Martin czasami wydaje się być wierną kopią Gwyneth Paltrow w jej wieku. To podobieństwo nie ogranicza się tylko do wyglądu: obejmuje również ich zamiłowanie do minimalistycznych, swobodnych ubrań o ponadczasowych fasonach.

Rozkwitająca kariera modelki

Apple Martin nie jest nowicjuszką w świecie mody. W wieku 22 lat ma już na koncie kilka znaczących kolaboracji. We wrześniu 2025 roku wzięła udział w swojej pierwszej kampanii u boku matki, promującej kolekcję Gap Studios na jesień/zimę 2025, zaprojektowaną przez Zaca Posena. Duet pozował obok siebie w dopasowanych, dżinsowych stylizacjach od stóp do głów.

Szczególnie efektowna pożyczka vintage

Kolejnym ważnym momentem w karierze modowej Apple Martin był jej głośny występ na premierze filmu „Marty Supreme” w Nowym Jorku w grudniu 2025 roku. Na tę okazję pożyczyła od swojej matki sukienkę vintage Calvina Kleina – tę samą, którą Gwyneth Paltrow miała na sobie na premierze filmu „Emma” w 1996 roku, prawie trzydzieści lat wcześniej.

Wschodząca gwiazda amerykańskiej mody

W wieku 22 lat Apple Martin ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej obiecujących postaci nowego pokolenia amerykańskiej mody. Cierpliwie buduje swoją tożsamość w branży. Jej pierwsza kampania u boku matki, starannie dobrane kreacje na czerwonym dywanie i wyczucie stylu sprawiły, że stała się postacią, której magazyny modowe i dyrektorzy artystyczni bacznie się przyglądają.

Z frędzlami w spódnicy, falowanymi włosami i zdecydowanie letnim stylem, Apple Martin tworzy nową kreację, nawiązującą do wizerunku swojej słynnej matki. Kontynuuje stylistyczne dziedzictwo, jednocześnie cierpliwie budując własny język wizualny.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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