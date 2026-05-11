Ta sportsmenka w spektakularnej sukni przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie

Chińsko-amerykańska narciarka olimpijska Eileen Gu wzbudziła sensację na Złotej Gali 2026 w Los Angeles, 9 maja 2026 roku, w pudroworóżowej sukience przypominającej suknię baletnicy. Ta najnowsza kreacja modowa potwierdza jej swobodę zarówno na stoku, jak i na wybiegu.

Romantyczna sylwetka

Na ten wieczór, zorganizowany przez Gold House, kalifornijską instytucję celebrującą sukces i kulturę Azji i Pacyfiku, Eileen Gu wybrała kreację projektanta Andrew Kwona, zwaną „suknią Aurora”. Był to bardzo wyrafinowany wybór, w pełni oddający romantyczny motyw.

Na zdjęciu pojawia się w pudroworóżowej sukience z tysiącem odcieni tiulu. Góra bez ramiączek jest smukła i minimalistyczna, a następnie rozchyla się, ukazując obszerną, wielowarstwową spódnicę. Najbardziej uderzający element stylizacji? Asymetryczna linia z wysokim i niskim dekoltem, odsłaniająca spiczaste białe czółenka z przodu, a następnie płynnie przechodząca w zwiewny tren z tyłu. Prawdziwie nowoczesna, bajkowa sylwetka. Jeśli chodzi o fryzurę i makijaż, Eileen Gu celowo pozwoliła sukience zająć centralne miejsce.

Rekordowy sezon sportowy

Ta podwójna rola w żaden sposób nie umniejsza jej sportowej karierze; wręcz przeciwnie. Podczas ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie-Cortinie 2026, które odbyły się w lutym, Eileen Gu po raz kolejny zapisała się w historii. Z dwoma srebrnymi i jednym złotym medalem zdobytym we Włoszech, oficjalnie została najbardziej utytułowaną narciarką dowolną w historii igrzysk olimpijskich we wszystkich kategoriach.

Ukoronowanie sukcesu dla osoby, która zdobyła już kilka medali na Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku. Warto zauważyć, że wszystko to odbywa się w parze z jej błyskotliwą nauką: Eileen Gu studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Stanforda. Udaje jej się połączyć potrójne życie sportowca, modelki i studenta z imponującą dyscypliną.

Złota Gala 2026 pod hasłem „Moda”

Piąta doroczna Gala Złotej Gali zgromadziła wiele wybitnych osobistości. Eileen Gu spotkała się z indyjską aktorką Priyanką Choprą, amerykańską modelką Chrissy Teigen, indyjsko-amerykańską aktorką i scenarzystką Mindy Kaling oraz amerykańską piosenkarką i autorką tekstów Halsey – wszystkie one, by celebrować kulturę azjatycką i jej talenty. Był to wieczór pełen elegancji, gdzie każda kreacja opowiadała historię.

Dzięki temu niezwykle chwalonemu nowemu wyglądowi Eileen Gu przypomina nam, że mając zaledwie 22 lata, porusza się między światami z niepokojącą łatwością. Wyjątkowa sportsmenka, studentka Stanford, muza prestiżowych projektantów mody: wytyczyła sobie unikalną ścieżkę, gdzie sportowe osiągnięcia spotykają się z kreatywnością w modzie.