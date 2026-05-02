Modelka Kaia Gerber odświeża skórzaną marynarkę, dodając jej nieoczekiwany detal

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Myśleliśmy, że skórzana marynarka była już znana na wszystkie możliwe sposoby. Jednak amerykańska modelka i aktorka Kaia Gerber niedawno nadała jej zupełnie nowe życie, zestawiając ją z prostym czarnym koronkowym braletem. Połączenie, które szybko zwróciło na siebie uwagę.

Zdjęcia zrobione przez jej fryzjera

Kiley Fitzgerald, stylistka fryzur Kai Gerber, opublikowała zdjęcia na Instagramie z prostym podpisem „Kaia 🖤” . Zdjęcia, wykonane poza oficjalnym kontekstem promocyjnym, w swobodnej atmosferze planu zdjęciowego, nadają im natychmiastowego autentyzmu. Zdjęcia przedstawiają amerykańską modelkę i aktorkę w monochromatycznej, czarnej stylizacji, z warstwową skórzaną marynarką i koronką.

Skórzana marynarka i koronka: nieoczekiwany duet

Kaia Gerber miała na sobie krótką skórzaną marynarkę z falbankami na klapach, nałożoną na delikatny czarny koronkowy biustonosz, który zestawiła z jeansami z szerokimi nogawkami. Całkowicie monochromatyczny zestaw balansował między awangardą a romantyzmem – skóra zapewniała strukturę i wytrzymałość, a koronka lekkość. Niewielki, złoty wisiorek w kształcie serca dyskretnie dopełniał całość.

Kiley Fitzgerald ułożyła włosy Kai Gerber w bujne fale z przedziałkiem na boku, a makijażystka Shelby Smith stworzyła promienną cerę, delikatny cień do powiek, tusz do rzęs, róż i fioletowe usta. Ten look nie konkurował z całym strojem, pozwalając, by kontrast skóry i koronki zajął centralne miejsce.

Spojrzenie na margines promocji „Matki Maryi”

Zdjęcia te opublikowano, gdy Kaia Gerber aktywnie przygotowywała się do premiery swojego filmu „Mother Mary”, thrillera psychologicznego, w którym gra u boku amerykańskiej aktorki Anne Hathaway, brytyjskiej aktorki Michaeli Coel i amerykańskiego aktora Huntera Schafera. Ten kontekst nadaje zdjęciu „dodatkowy” wymiar: pomiędzy dwoma poważnymi projektami, spontaniczna sesja zdjęciowa uchwycona przez bliskiego współpracownika.

Krótko mówiąc, Kaia Gerber nie potrzebowała czerwonego dywanu, aby stworzyć jedną ze swoich najgłośniejszych stylizacji tego miesiąca. Skórzana marynarka zyskała tu nowe życie: nie tylko nadaje sylwetce kształt, ale także tworzy dialog z tym, co nałoży na wierzch. I ten dialog jest niewątpliwie udany.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Aktorka Brooke Shields i jej córka przybrały ten sam wygląd i wywołały sensację

Tajska tancerka Lisa nosi koronkowy strój i wywołuje sensację

Tajska tancerka, raperka i aktorka Lisa, członkini południowokoreańskiego girlsbandu K-popowego BLACKPINK, nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zrobić furorę....

„Odważny” wygląd aktorki Belli Thorne w skórzanych strojach wywołuje poruszenie

Amerykańska aktorka i modelka Bella Thorne niedawno zamieściła na Instagramie zdjęcie w czerwonych skórzanych spodniach, a szczegół, który...

40-letnia modelka Irina Shayk wzbudziła sensację w rozebranej do naga, jasnoróżowej sukience.

Rosyjska modelka Irina Shayk podsumowała swój obecny stan umysłu w podpisie: „Wszędzie”. Jej instagramowa karuzela, łącząca miejskie stylizacje...

„Worek kości”: Modelka Bella Hadid znów na celowniku

Amerykańska modelka Bella Hadid wyglądała olśniewająco na czerwonym dywanie pokazu mody REVOLVE w Los Angeles. A jednak pod...

Łamie zasady: aktorka Anne Hathaway nadaje nowej odsłonie wzoru w panterkę „nieoczekiwany” kolor.

28 kwietnia 2026 roku, podczas pokazu filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” w Nowym Jorku, amerykańska aktorka...