Olivia Rodrigo powraca do tego „zabawnego” motywu w białej koronkowej sukience

Naila T.
Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Olivia Rodrigo miała ważne wydarzenie 28 kwietnia 2026 roku: kolację dla obsady amerykańskiego programu „Saturday Night Live” na Manhattanie. Na tę okazję wybrała białą koronkową sukienkę w groszki, która łączyła w sobie radosny charakter klasycznego wzoru z precyzją perfekcyjnie dobranego looku.

Sukienka w groszki z koronką na nowo ożywiona

Olivia Rodrigo została zauważona w tej stylizacji podczas kolacji dla obsady programu „Saturday Night Live” we włoskiej restauracji Lattanzi na Manhattanie. W sobotę, 2 maja 2026 roku, piosenkarka pojawi się w programie zarówno jako prowadząca, jak i gość muzyczny – tę podwójną rolę ogłosiła 8 kwietnia na Instagramie słowami: „Ogromne marzenie się spełniło. Do zobaczenia w Nowym Jorku 🗽🩷💋” .

Olivia Rodrigo miała na sobie czarną sukienkę w białe groszki, ozdobioną białą koronką przy kołnierzu i rękawach. Wzór w groszki, zazwyczaj kojarzony z estetyką retro, nabrał tu bardziej wyrafinowanego wymiaru dzięki koronkowaniu – sposób na stworzenie dialogu między „zabawną” stroną wzoru a bardziej „delikatnym” wykończeniem.

Akcesoria dobrane z precyzją

Olivia Rodrigo dopełniła swoją stylizację bordową torebką Alaïa Le Teckel i długim, wyrazistym naszyjnikiem. Kontrast między bordowym dodatkiem a czernią i bielą sukienki dodał pożądanej głębi kolorystycznej. Ta stylizacja idealnie wpisuje się w jasno określony kierunek wizualny na rok 2026.

Okładka jej nadchodzącego albumu „You seem pretty sad for a girl so in love”, którego premiera odbędzie się 12 czerwca, przedstawia ją w pudroworóżowej mini sukience z białym kołnierzykiem, noszonej z czarnymi szpilkami na platformie i długimi białymi skarpetkami. Na zdjęciu promocyjnym trasy „The Unraveled Tour”, zapowiedzianym 30 kwietnia, kontynuuje ten motyw, prezentując jasnoróżową sukienkę z lekkiej tkaniny z koronkowymi detalami. Biel, koronka i róż tworzą teraz spójny wizualny tryptyk wokół tej „nowej ery”.

„Saturday Night Live” – kamień milowy w jego karierze

Prowadząc i występując jako gość muzyczny w programie „Saturday Night Live” tego samego wieczoru, Olivia Rodrigo wkrótce doświadczy jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze telewizyjnej. Program ten jest rytuałem przejścia dla amerykańskich artystów – a fakt, że gra obie role jednocześnie, wiele mówi o poziomie zaufania, jakim branża darzy ją w wieku 23 lat. Wygląd kolacji dla obsady, wybranej w wieczór poprzedzający ten występ, nabrał zatem szczególnego znaczenia: sposobu na zademonstrowanie spójnej tożsamości wizualnej, zaledwie kilka dni przed maksymalną ekspozycją.

Białe groszki, koronka, bordowa torebka: Olivia Rodrigo nie musiała robić nic więcej, by ogłosić początek nowej ery. W 2026 roku zaznacza swoją obecność w świecie wizualnym, który jest równie pieczołowicie zaprojektowany, co jej muzyczny.

Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Modelka Kaia Gerber odświeża skórzaną marynarkę, dodając jej nieoczekiwany detal

Modelka Kaia Gerber odświeża skórzaną marynarkę, dodając jej nieoczekiwany detal

Myśleliśmy, że skórzana marynarka była już znana na wszystkie możliwe sposoby. Jednak amerykańska modelka i aktorka Kaia Gerber...

Aktorka Brooke Shields i jej córka przybrały ten sam wygląd i wywołały sensację

Amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields i jej córka Rowan najwyraźniej nie potrzebują wspólnego stylisty, by stworzyć niezapomniany...

Tajska tancerka Lisa nosi koronkowy strój i wywołuje sensację

Tajska tancerka, raperka i aktorka Lisa, członkini południowokoreańskiego girlsbandu K-popowego BLACKPINK, nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zrobić furorę....

„Odważny” wygląd aktorki Belli Thorne w skórzanych strojach wywołuje poruszenie

Amerykańska aktorka i modelka Bella Thorne niedawno zamieściła na Instagramie zdjęcie w czerwonych skórzanych spodniach, a szczegół, który...

40-letnia modelka Irina Shayk wzbudziła sensację w rozebranej do naga, jasnoróżowej sukience.

Rosyjska modelka Irina Shayk podsumowała swój obecny stan umysłu w podpisie: „Wszędzie”. Jej instagramowa karuzela, łącząca miejskie stylizacje...

„Worek kości”: Modelka Bella Hadid znów na celowniku

Amerykańska modelka Bella Hadid wyglądała olśniewająco na czerwonym dywanie pokazu mody REVOLVE w Los Angeles. A jednak pod...