Olivia Rodrigo powraca do tego „zabawnego” motywu w białej koronkowej sukience

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Olivia Rodrigo miała ważne wydarzenie 28 kwietnia 2026 roku: kolację dla obsady amerykańskiego programu „Saturday Night Live” na Manhattanie. Na tę okazję wybrała białą koronkową sukienkę w groszki, która łączyła w sobie radosny charakter klasycznego wzoru z precyzją perfekcyjnie dobranego looku.

Sukienka w groszki z koronką na nowo ożywiona

Olivia Rodrigo została zauważona w tej stylizacji podczas kolacji dla obsady programu „Saturday Night Live” we włoskiej restauracji Lattanzi na Manhattanie. W sobotę, 2 maja 2026 roku, piosenkarka pojawi się w programie zarówno jako prowadząca, jak i gość muzyczny – tę podwójną rolę ogłosiła 8 kwietnia na Instagramie słowami: „Ogromne marzenie się spełniło. Do zobaczenia w Nowym Jorku 🗽🩷💋” .

Olivia Rodrigo miała na sobie czarną sukienkę w białe groszki, ozdobioną białą koronką przy kołnierzu i rękawach. Wzór w groszki, zazwyczaj kojarzony z estetyką retro, nabrał tu bardziej wyrafinowanego wymiaru dzięki koronkowaniu – sposób na stworzenie dialogu między „zabawną” stroną wzoru a bardziej „delikatnym” wykończeniem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pop Tales (@poptalesofficial)

Akcesoria dobrane z precyzją

Olivia Rodrigo dopełniła swoją stylizację bordową torebką Alaïa Le Teckel i długim, wyrazistym naszyjnikiem. Kontrast między bordowym dodatkiem a czernią i bielą sukienki dodał pożądanej głębi kolorystycznej. Ta stylizacja idealnie wpisuje się w jasno określony kierunek wizualny na rok 2026.

Okładka jej nadchodzącego albumu „You seem pretty sad for a girl so in love”, którego premiera odbędzie się 12 czerwca, przedstawia ją w pudroworóżowej mini sukience z białym kołnierzykiem, noszonej z czarnymi szpilkami na platformie i długimi białymi skarpetkami. Na zdjęciu promocyjnym trasy „The Unraveled Tour”, zapowiedzianym 30 kwietnia, kontynuuje ten motyw, prezentując jasnoróżową sukienkę z lekkiej tkaniny z koronkowymi detalami. Biel, koronka i róż tworzą teraz spójny wizualny tryptyk wokół tej „nowej ery”.

„Saturday Night Live” – kamień milowy w jego karierze

Prowadząc i występując jako gość muzyczny w programie „Saturday Night Live” tego samego wieczoru, Olivia Rodrigo wkrótce doświadczy jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze telewizyjnej. Program ten jest rytuałem przejścia dla amerykańskich artystów – a fakt, że gra obie role jednocześnie, wiele mówi o poziomie zaufania, jakim branża darzy ją w wieku 23 lat. Wygląd kolacji dla obsady, wybranej w wieczór poprzedzający ten występ, nabrał zatem szczególnego znaczenia: sposobu na zademonstrowanie spójnej tożsamości wizualnej, zaledwie kilka dni przed maksymalną ekspozycją.

Białe groszki, koronka, bordowa torebka: Olivia Rodrigo nie musiała robić nic więcej, by ogłosić początek nowej ery. W 2026 roku zaznacza swoją obecność w świecie wizualnym, który jest równie pieczołowicie zaprojektowany, co jej muzyczny.