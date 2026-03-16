W wieku 63 lat Demi Moore wzbudza sensację swoim „gotyckim wyglądem”

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore zachwyciła czerwony dywan Oscarów 2026 swoją inspirowaną gotykiem kreacją od Gucci, która natychmiast wywołała burzę w mediach społecznościowych.

Szmaragdowa sukienka z ciemnymi akcentami

Na Oscary w 2026 roku Demi Moore pojawiła się w Dolby Theatre w długiej, szmaragdowozielonej sukni całkowicie pokrytej piórami, z metalicznym połyskiem i gradientowymi odcieniami zieleni i czerni. Gorset, przypominający opalizujący napierśnik pawia, płynął w imponujący, czarny, pierzasty tren, nadając sylwetce niemal mityczny urok, coś pomiędzy nocnym markiem a mroczną bohaterką baśni.

„Dzieło sztuki” pomyślane jako dzieło sztuki

Pióra opadające kaskadą wokół jej torsu podkreślają jej ramiona, a dopasowany krój podkreśla sylwetkę bez potrzeby zbędnych dodatków. Kontrast między opalizującą zielenią a czernią piór wzmacnia tę szykowną, teatralną i perfekcyjnie kontrolowaną gotycką aurę.

Dyskretne dodatki, dzięki którym sukienka będzie mówić sama za siebie

Jeśli chodzi o biżuterię, Demi Moore wybrała stosunkowo stonowane elementy Boucheron, które dopełniały sukienkę: diamentowe bransoletki i szmaragdowy pierścionek, które nawiązywały do tonu sukienki, ale jej nie przytłaczały. Jej długie, proste, brązowe włosy, rozdzielone na środku, subtelnie okalały twarz i równoważyły ekstrawagancję sukienki. To minimalistyczne podejście do fryzury i biżuterii pozwoliło „gotyckiemu lookowi” zachować elegancję, nie popadając w przesadę kostiumu.

Choć w tym roku nie była nominowana, ale pojawiła się jako prezenterka, Demi Moore udowodniła, że mając ponad 60 lat, jest jedną z najodważniejszych postaci na czerwonym dywanie Oscarów. Jej występ w szmaragdowej sukni i czarnych piórach to jeden z najbardziej pamiętnych momentów modowych Oscarów 2026.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Ta aktorka będąc w ciąży na czerwonym dywanie błyszczy w szmaragdowej sukni.
„Jest prawie nie do poznania": Emma Stone zachwyca w srebrnej sukience

