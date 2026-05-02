Aktorka Brooke Shields i jej córka przybrały ten sam wygląd i wywołały sensację

Amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields i jej córka Rowan najwyraźniej nie potrzebują wspólnego stylisty, by stworzyć niezapomniany duet modowy. Pod koniec kwietnia 2026 roku obie kobiety zostały sfotografowane w identycznych małych czarnych sukienkach na ulicach Nowego Jorku, a ich uderzające podobieństwo natychmiast stało się viralem.

Filmowanie na ulicach Manhattanu

Podczas kręcenia serialu „Next Gen NYC” Brooke Shields i jej 22-letnia córka, Rowan Henchy, zostały sfotografowane na ulicach Nowego Jorku, obie ubrane w krótkie, czarne sukienki bez rękawów. Serial opowiada historię grupy młodych nowojorskich spadkobierców, z których wielu to dzieci gwiazd „Real Housewives” (amerykańskiego reality show). Brooke Shields ma pojawić się u boku amerykańskiej celebrytki Teresy Giudice, aktorki i prezenterki Kandi Burruss oraz amerykańskiej celebrytki i bizneswoman Meredith Marks w scenie kolacji z córkami, będącej jednym z najbardziej oczekiwanych crossoverów w serii.

Dwie czarne sukienki, dwa style

Obie kobiety – Brooke Shields i jej córka Rowan – miały na sobie ten sam podstawowy element garderoby, małą czarną sukienkę bez rękawów, ale każda w swojej własnej wersji. Sukienka Rowan sięgała jej do kostek, ozdobiona falbanką i licznymi srebrnymi ćwiekami, a do tego doszła złota bransoletka, zegarek do kompletu i lakierowane szpilki. Brooke Shields wybrała prostą skórzaną wersję, którą nosiła z zamszowymi klapkami. To samo DNA, odrębne osobowości: dynamika, która doskonale ilustruje ich bliską więź.

Podobieństwo, które wywołuje poruszenie

Równie dużą uwagę, co stroje, przyciągnęło uderzające podobieństwo matki i córki. Ta sama figura, ten sam sposób noszenia – zdjęcia natychmiast obiegły media z tym samym komentarzem: „trudno je odróżnić na pierwszy rzut oka”. Kobiety mają również identyczne tatuaże: biedronkę, nawiązującą do dziecięcego przezwiska Rowana, „Mały Robaczek”, oraz napis „i na imprezę” wytatuowany na przedramionach. Więź, która wyraźnie wykracza daleko poza garderobę.

Rowan Henchy, z kampusu do „Nowej Generacji Nowego Jorku”

Rowan, absolwentka Uniwersytetu Wake Forest z dyplomem z dziennikarstwa telewizyjnego z maja ubiegłego roku, może pochwalić się 108 000 obserwujących na TikToku i już kilkakrotnie przeszła u boku swojej matki po czerwonych dywanach – między innymi podczas kolacji korespondentów Białego Domu w 2022 roku i gali wręczenia nagród Women of the Year Awards. Publicznie mówiła również o życiu z cukrzycą typu 1, wykorzystując swoją platformę do promowania zdrowia. Jej udział w serii „Next Gen NYC” to kolejny krok w jej rosnącej rozpoznawalności.

Brooke Shields, ikona międzypokoleniowa

Brooke Shields nadal z niewymuszoną gracją skupia na sobie uwagę mediów. Była muza Calvina Kleina, aktorka, autorka, a obecnie producentka, towarzyszy telewizyjnemu debiutowi swojej córki z tą samą lekkością, którą emanuje w swoich własnych stylizacjach. Ten zgrany duet matki i córki, przechadzający się ulicami Nowego Jorku, doskonale oddaje to, co reprezentuje: naturalny, swobodny i stylowy przekaz wartości.

Dwie małe czarne sukienki, uderzające podobieństwo i oczywista współpraca: Brooke Shields i Rowan Henchy stworzyły w ten sposób jedną z najbardziej niezwykłych stylizacji matki i córki kwietnia 2026 roku. I czujemy, że to dopiero początek.