Na plaży modelka Gisele Bündchen dzieli się czułą chwilą ze swoim mężem

Z okazji Dnia Ojca (w niedzielę 21 czerwca) Gisele Bündchen zaoferowała swoim fanom wyjątkową okazję do zajrzenia w głąb swojej rodziny. Brazylijska supermodelka udostępniła na Instagramie serię czułych zdjęć zrobionych na plaży w towarzystwie męża, Joaquima Valente, i ich małego synka, którym towarzyszyła wzruszająca wiadomość.

Wzruszający hołd dla jej męża

W swoim wpisie Gisele Bündchen złożyła serdeczny hołd swojemu mężowi, instruktorowi brazylijskiego jiu-jitsu. „Dziękuję za dawanie przykładu i za wartości, które uosabiasz: miłość, pokorę, uczciwość, dyscyplinę, życzliwość i konsekwencję. Jesteś niesamowitym wzorem do naśladowania. Wszyscy jesteśmy Ci bardzo wdzięczni i bardzo Cię kochamy” – napisała. Gisele Bündchen wspominała również swojego ojca, dziękując mu za „bezwarunkową miłość i wsparcie”.

Chwila połączenia na plaży

Same zdjęcia emanują czułością. Na jednym para pozuje na piasku, z tęczą w tle, podczas gdy Gisele Bündchen trzyma blisko swoje dziecko w niebieskim nosidełku. Chcąc chronić prywatność syna, starannie zakryła jego twarz. Inne zdjęcia przedstawiają Joaquima Valente, czułego i czułego, dzielącego się cennymi chwilami z dzieckiem – już teraz, w miniaturze, poznającego rodzinną pasję do jiu-jitsu.

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Połączona i zjednoczona rodzina

W tej serii zdjęć Gisele Bündchen podkreśliła również więź łączącą jej męża z dwójką najstarszych dzieci, 16-letnim Benjaminem i 13-letnią Vivian, którą dzieli z byłym mężem, Tomem Bradym. Na niektórych zdjęciach widoczna jest bliska relacja Joaquima Valente z nastolatkami, co świadczy o ich wyraźnie zjednoczonej, patchworkowej rodzinie. To harmonia, którą Gisele Bündchen lubi dyskretnie dzielić się od czasu do czasu. Choć jest jedną z najsłynniejszych modelek na świecie, obecnie prowadzi spokojniejsze życie, z dala od zgiełku wybiegu.

W tym czułym wpisie Gisele Bündchen celebruje miłość i rodzinę, z dala od blasku fleszy. Pomiędzy serdecznymi hołdami i chwilami dzielonej intymności, oferuje jasny wgląd w swoje obecne szczęście. Nic dziwnego, że z pewnością poruszy to wielu jej fanów.