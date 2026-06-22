480 000 pereł i 25 000 piór: suknia ślubna Dua Lipy kryje w sobie imponującą ilość pracy

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa w końcu pokazała swoją suknię ślubną. Kilka tygodni po ślubie z brytyjskim aktorem Callumem Turnerem, podzieliła się pierwszymi zdjęciami spektakularnej kreacji Chanel Haute Couture, której powstanie zajęło kilka lat.

Tajny ślub na Sycylii

To właśnie na Sycylii, w południowych Włoszech, Dua Lipa świętowała swój ślub z brytyjskim aktorem Callumem Turnerem. Przed tą włoską ceremonią, Dua Lipa i Callum Turner oficjalnie złożyli przysięgę małżeńską pod koniec maja podczas ceremonii cywilnej w londyńskim sądzie. Sycylijska uroczystość, bardziej uroczysta i w otoczeniu bliskich, przedłużyła te początkowe zobowiązania administracyjne o bardziej emocjonalne wydarzenie. To stopniowe podejście pozwoliło parze chronić swoją prywatność, jednocześnie celebrując tę okazję w gronie rodziny i przyjaciół.

Długo oczekiwane odkrycie na Instagramie

To właśnie na swoim koncie na Instagramie Dua Lipa udostępniła pierwsze oficjalne zdjęcia z włoskiej ceremonii. Post, zatytułowany po prostu „Pan i Pani”, przedstawia piosenkarkę ramię w ramię z jej obecnym mężem w eleganckiej i świetlistej scenerii. Ten oficjalny post natychmiast wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych, zwłaszcza ze względu na spektakularną suknię, którą Dua Lipa wybrała tego dnia.

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Kreacja Chanel Haute Couture zaprojektowana przez Matthieu Blazy'ego

Suknia, którą Dua Lipa miała na sobie podczas sycylijskiej ceremonii, to kreacja Chanel Haute Couture. Mówiąc dokładniej, jest to pierwsza suknia ślubna Haute Couture zaprojektowana przez Matthieu Blazy'ego, obecnie dyrektora artystycznego francuskiego domu mody, dla przyjaciela Chanel. To szczególnie symboliczne wydarzenie zarówno dla domu mody, jak i dla francusko-belgijskiego projektanta, który wyróżnił się tym niezwykle ambitnym projektem. Suknia wymagała kilku lat pracy, w procesie twórczym trwającym dłużej niż większość najsłynniejszych kreacji w historii haute couture.

Sylwetka typu halter-back

Krój sukienki to halter z wyjątkowo efektownym, odkrytym tyłem. Projekt jest zarówno stonowany w liniach, jak i spektakularny w efekcie, podkreślając długość, drapowanie materiału i delikatność detali, a nie przesadną strukturę. Ta wyrafinowana elegancja pozwala haftom i zdobieniom wysunąć się na pierwszy plan, tworząc prawdziwą istotę kreacji. To podejście jest typowe dla współczesnego haute couture: faworyzuje czystość sylwetki, aby lepiej uwydatnić kunszt zdobień.

480 000 koralików haftowanych całkowicie ręcznie

Pierwszym zapierającym dech w piersiach detalem tej sukni jest haft koralikowy. Suknia jest ozdobiona 480 000 pereł, haftowanych w całości ręcznie przez Atelier Montex, jeden z prestiżowych domów rzemieślniczych pracujących wyłącznie dla Chanel. Ta fenomenalna ilość pereł, ułożonych warstwowo na całej długości sukni, nadaje sukni niepowtarzalny blask w świetle. Taka praca wymaga wyjątkowej wiedzy i niezwykłej cierpliwości, ilustrując prawdziwie rzemieślniczą naturę haute couture. To podejście jest dalekie od masowej produkcji, podkreślając, co wyróżnia ten poziom kreacji na tle reszty branży modowej.

25 000 piór z podpisem Lemarié

Kolejnym technicznym osiągnięciem sukni jest zdobienie piórami. Na całej sukni, łącznie z trenem, 25 000 delikatnych piór zostało indywidualnie umocowanych przez Lemarié, kolejne prestiżowe atelier pracujące dla Chanel. Ta obfitość piór nadaje sukni charakterystyczny ruch i lekkość, przekształcając każdy krok panny młodej w uderzający moment wizualny. Firma Lemarié, założona w 1880 roku i przejęta przez Chanel w 1996 roku, słynie na całym świecie ze swojego kunsztu w zdobieniu piórami. Ta rzadka umiejętność jest obecnie kultywowana przez domy mody, które dbają o jej przekazywanie.

1155 godzin haftu w Lesage

Do tego dochodzi wkład Maison Lesage, kolejnej wiodącej marki w branży, która poświęciła 1155 godzin pracy hafciarskiej na stworzenie biżuterii trompe-l'œil, zintegrowanej bezpośrednio z suknią. To podejście doprowadza ornamentykę do granic możliwości: tworzy biżuterię, która nie jest po prostu umieszczona na sukni, ale haftowana bezpośrednio na tkaninie. Ta techniczna innowacja ilustruje kreatywność Matthieu Blazy'ego i jego zespołu, przekształcając suknię w prawdziwe dzieło sztuki tekstylnej. Ogromna liczba godzin i precyzji wykonania wyjaśnia, dlaczego praca nad tym dziełem wymagała wielu lat.

Sześciometrowy welon tiulowy

Poza samą suknią, Dua Lipa miała na sobie również wyjątkowo spektakularny tiulowy welon. Sześciometrowy welon był również ręcznie haftowany, z perłami i piórami, które idealnie komponowały się z główną częścią. To podejście wzbogaciło suknię o kolejny element haute couture, tworząc idealną wizualną harmonię. Jeśli chodzi o buty, Dua Lipa zwróciła się do domu mody Massaro, który uszył dla niej na zamówienie białe, satynowe czółenka. Kompletny look haute couture, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, odpowiedni na tę okazję.

Kilka efektownych strojów na ten ślubny weekend

Suknia Chanel nie była jedyną niezwykłą kreacją, którą Dua Lipa miała na sobie podczas weekendu swojego ślubu. Na londyńską ceremonię cywilną pod koniec maja wybrała retro biały kostium ze spódnicą od Schiaparelli, dopełniony kapeluszem z szerokim rondem, inspirowanym kultową kreacją ślubną Bianki Jagger.

Po przybyciu na Sycylię, piosenkarka również wyróżniała się w długiej, białej sukni z odkrytymi plecami i piórkowaną spódnicą od Bottega Veneta – stroju, który z perspektywy czasu zdawał się subtelnie zapowiadać styl jej głównej sukni. Wreszcie, po ceremonii, piosenkarka została zauważona w białej koronkowej sukni od Chloé na poślubnym brunchu.

Suknia ślubna Chanel Haute Couture Duy Lipy, wykonana z 480 000 pereł, 25 000 piór, poświęcona 1155 godzinom haftu i kilku latom pracy, stała się jedną z najbardziej kultowych sukni ślubnych dekady. Dowodzi, że za każdą wspaniałą suknią ślubną stoją setki rąk, tysiące godzin pracy i cała historia rzemiosła, którą należy zachować.