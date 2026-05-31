Modelka Irina Shayk w monochromatycznym looku prezentuje wyrzeźbioną sylwetkę.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Rosyjska modelka Irina Shayk po raz kolejny podbiła Instagram. W efektownej, monochromatycznej stylizacji postawiła na czarny, ażurowy kombinezon, który podkreślał jej figurę.

Czarny kombinezon o rzeźbiarskim wyglądzie

Centralnym punktem tej stylizacji jest coś więcej niż tylko zwyczajność: całkowicie prześwitujący, czarny kombinezon, bardzo dopasowany i ultra-couture. Z głębokim dekoltem, projekt wyróżnia się efektownymi, zwiewnymi rękawami przypominającymi pelerynę, które nadają całości iście teatralny charakter. Prześwitujący materiał, podkreślając linie sylwetki, a jednocześnie je uwypuklając, podkreśla walory redakcyjne fotografii. Rezultat: stylizacja, która jest jednocześnie wyrazista, dramatyczna i zdecydowanie haute couture, zaprojektowana tak, aby podkreślić figurę Iriny Shayk.

Wyrafinowane piękno, stanowcze spojrzenie

W kwestii urody Irina Shayk postawiła na stonowaną elegancję. Wybrała gładkie, spięte do tyłu włosy, które idealnie oprawiały jej twarz, podkreślając jej wyrzeźbione rysy. Jej makijaż, minimalistyczny, a zarazem wyrafinowany, podkreślał intensywne spojrzenie, wyrzeźbione kości policzkowe i matowe wykończenie. Całość dopełniała pewna siebie poza z jedną nogą wyciągniętą do przodu i spojrzeniem prosto w obiektyw – asertywna postawa, która idealnie uzupełniała graficzny charakter jej stroju.

Całkowicie czarny wygląd, znak rozpoznawczy topowej modelki

Irina Shayk uczyniła z całkowicie czarnego looku jeden ze swoich charakterystycznych stylów. Na czerwonym dywanie i w sesjach zdjęciowych regularnie powraca do tej monochromatycznej palety, która idealnie do niej pasuje. Chętnie łączy ją z luksusowymi tkaninami, ażurowymi detalami i materiałami graficznymi, przesuwając granice podstawowej czerni. Ta nowa kreacja nie jest wyjątkiem: dzięki czystym liniom i przemyślanej objętości rękawów, przekształca „klasyczny” odcień w prawdziwy modowy manifest.

Nowa lekcja mody na Instagramie

W komentarzach fani chwalili opanowanie i elegancję Iriny Shayk, podkreślając jej zdolność do przekształcania każdej stylizacji w prawdziwą modową atrakcję. To kolejny dowód jej stylu, potwierdzający jej status ikony mody.

W ażurowym kombinezonie, z peleryną na rękawach i całkowicie czarnym stroju, Irina Shayk prezentuje kolejny majstersztyk w modzie haute couture. Tym rzeźbiarskim obrazem przypomina nam, że śmiałość pozostaje jej największym atutem.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Brazylijska piękność”: ta aktorka robi furorę w rzeźbiarskiej sukni
Siostrzenice bliźniaczki księżnej Diany pokazują swoją bliską więź w mediach społecznościowych

