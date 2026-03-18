Na plaży była sportsmenka przybrała stylizację z serialu „Słoneczny patrol” na potrzeby nowego sezonu

Na plaży była amerykańska gimnastyczka artystyczna Livvy Dunne pozuje w czerwono-białym stroju i z uśmiechem na twarzy, prezentując nową wersję „Słonecznego patrolu” w stylizacji inspirowanej serialem.

Pierwsze spojrzenie na reboot „Słonecznego patrolu”

16 marca 2026 roku Livvy Dunne, była gimnastyczka i influencerka z LSU, udostępniła na Instagramie pierwsze zdjęcie ze swojej roli w nowym serialu „Słoneczny patrol”. Leżąc na piasku, trzyma w dłoniach scenariusz z planu zdjęciowego, ubrana w czerwone rajstopy i biały podkoszulek, z szerokim uśmiechem na twarzy. Podpis : „Nie jestem ratownikiem, ale gram ratownika w telewizji” potwierdza jej rolę Grace, entuzjastycznej nowej rekrutki, jak opisuje Deadline .

Młoda i różnorodna obsada

Livvy Dunne dołącza:

Kanadyjski aktor Stephen Amell (Hobie Buchannon)

Amerykańska modelka Brook Nader

Amerykański aktor Noah Beck,

Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell

Amerykańska aktorka, modelka i piosenkarka Jessica Belkin

Amerykańska aktorka Hassie Harrison

Amerykański aktor Thaddeus LaGrone

David Chokachi ponownie wciela się w rolę Cody'ego Madisona z oryginalnego serialu (1989-1999). Reboot, którego emisja na kanale Fox planowana jest na lata 2026-2027, obiecuje „pełne adrenaliny akcje ratunkowe, skomplikowane relacje i bohaterstwo na plaży” z udziałem nowego pokolenia.

Nawiązanie do dziedzictwa „Słonecznego patrolu”

Oryginalny serial z udziałem amerykańskiego aktora i piosenkarza Davida Hasselhoffa oraz kanadyjsko-amerykańskiej aktorki i modelki Pameli Anderson pozostaje kultowym klasykiem. Choć nie potwierdzono żadnych epizodycznych występów, Livvy Dunne doskonale uosabia „młodzieńczą” energię obiecywaną przez tę nową odsłonę, która unowocześnia formułę, jednocześnie szanując jej plażowe i akcji DNA.

Krótko mówiąc, Livvy Dunne z pewnością siebie rozpoczyna nową odsłonę „Słonecznego patrolu”, przekształcając swoją przeszłość gimnastyczki w hollywoodzką trampolinę. Nowy rozdział już się pisze pod kalifornijskim słońcem.