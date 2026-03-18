Na plaży była sportsmenka przybrała stylizację z serialu „Słoneczny patrol” na potrzeby nowego sezonu

Léa Michel
@livvydunne / Instagram

Na plaży była amerykańska gimnastyczka artystyczna Livvy Dunne pozuje w czerwono-białym stroju i z uśmiechem na twarzy, prezentując nową wersję „Słonecznego patrolu” w stylizacji inspirowanej serialem.

Pierwsze spojrzenie na reboot „Słonecznego patrolu”

16 marca 2026 roku Livvy Dunne, była gimnastyczka i influencerka z LSU, udostępniła na Instagramie pierwsze zdjęcie ze swojej roli w nowym serialu „Słoneczny patrol”. Leżąc na piasku, trzyma w dłoniach scenariusz z planu zdjęciowego, ubrana w czerwone rajstopy i biały podkoszulek, z szerokim uśmiechem na twarzy. Podpis : „Nie jestem ratownikiem, ale gram ratownika w telewizji” potwierdza jej rolę Grace, entuzjastycznej nowej rekrutki, jak opisuje Deadline .

Młoda i różnorodna obsada

Livvy Dunne dołącza:

  • Kanadyjski aktor Stephen Amell (Hobie Buchannon)
  • Amerykańska modelka Brook Nader
  • Amerykański aktor Noah Beck,
  • Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell
  • Amerykańska aktorka, modelka i piosenkarka Jessica Belkin
  • Amerykańska aktorka Hassie Harrison
  • Amerykański aktor Thaddeus LaGrone

David Chokachi ponownie wciela się w rolę Cody'ego Madisona z oryginalnego serialu (1989-1999). Reboot, którego emisja na kanale Fox planowana jest na lata 2026-2027, obiecuje „pełne adrenaliny akcje ratunkowe, skomplikowane relacje i bohaterstwo na plaży” z udziałem nowego pokolenia.

Nawiązanie do dziedzictwa „Słonecznego patrolu”

Oryginalny serial z udziałem amerykańskiego aktora i piosenkarza Davida Hasselhoffa oraz kanadyjsko-amerykańskiej aktorki i modelki Pameli Anderson pozostaje kultowym klasykiem. Choć nie potwierdzono żadnych epizodycznych występów, Livvy Dunne doskonale uosabia „młodzieńczą” energię obiecywaną przez tę nową odsłonę, która unowocześnia formułę, jednocześnie szanując jej plażowe i akcji DNA.

Krótko mówiąc, Livvy Dunne z pewnością siebie rozpoczyna nową odsłonę „Słonecznego patrolu”, przekształcając swoją przeszłość gimnastyczki w hollywoodzką trampolinę. Nowy rozdział już się pisze pod kalifornijskim słońcem.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Na jachcie ta gimnastyczka olimpijska świętuje swoje 29. urodziny w słońcu

Amerykańska gimnastyczka artystyczna Simone Biles niedawno świętowała swoje 29. urodziny na jachcie w słońcu. W serwisie Instagram udostępniła...

W wieku 44 lat Jessica Alba wygląda olśniewająco w lśniącej czarnej sukience.

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba niedawno zaprezentowała swoją olśniewającą figurę na Vanity Fair Oscar Party w...

Ta aktorka będąc w ciąży, przyciąga wzrok w zielonej sukience u boku Margot Robbie.

Ciężarna australijska aktorka i modelka Samara Weaving zwróciła na siebie uwagę na premierze filmu „Ready or Not 2:...

„Lepiej jej w ciemniejszych włosach”: 52-letnia Heidi Klum wybiera sukienkę modelującą sylwetkę

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka i aktorka Heidi Klum olśniewała na czerwonym dywanie Oscarów 2026 w swojej pięknej złotej sukni,...

„Niedopuszczalne doświadczenie”: Aktorka potrącona podczas ceremonii rozdania Oscarów

Amerykańska piosenkarka, aktorka i reżyserka Teyana Taylor, nominowana do Oscara w 2026 r., została popchnięta przez ochroniarza podczas...

Kim Kardashian udostępniła rzadkie zdjęcie z czasów, gdy była nastolatką, co wywołało reakcję internautów.

Amerykańska osobowość medialna i bizneswoman Kim Kardashian niedawno zaskoczyła swoich fanów na Instagramie, udostępniając zdjęcie z czasów nastoletnich....