Angelina Jolie przygotowuje się do opuszczenia Stanów Zjednoczonych i wyjazdu do Europy i wyjaśnia powody swojej decyzji.

Angelina Jolie przygotowuje się do opuszczenia Stanów Zjednoczonych i osiedlenia się w Europie, motywowana „głęboką chęcią zmiany tempa, wolności i spójności z wartościami osobistymi i rodzinnymi”. Rok 2026, kiedy jej bliźnięta osiągają dorosłość, jawi się jako przełomowy moment w tym nowym rozdziale, do którego kambodżańsko-amerykańska aktorka, reżyserka, scenarzystka, producentka i ambasadorka dobrej woli podchodzi z autentycznym spokojem.

Starannie przemyślana chęć opuszczenia

Angelina Jolie podobno jest zdecydowana opuścić Los Angeles, a nawet Stany Zjednoczone – plan, który od dawna nosi w sobie. Według amerykańskich serwisów informacyjnych o gwiazdach, wystawia na sprzedaż swoją ogromną posiadłość w Los Feliz, nabytą w 2017 roku i wycenioną na około 25 milionów dolarów. Aktorka nigdy nie ukrywała, że nie chciała mieszkać w Los Angeles na stałe i że przeprowadziła się tam tylko ze względu na ograniczenia związane z rozwodem i opieką nad szóstką dzieci, które dzieliła z Bradem Pittem. Teraz, po sfinalizowaniu ugody rozwodowej w 2024 roku, ograniczenia te ustępują, dając jej wreszcie możliwość wyobrażenia sobie przyszłości gdzie indziej.

Kluczowa rola dzieci i kalendarza rodzinnego

Moment tego wyjazdu nie jest bez znaczenia: Angelina Jolie często wyjaśniała, że czeka, aż jej najmłodsze dzieci, bliźniaki Vivienne Marcheline i Knox Leon, ukończą 18 lat, zanim na stałe opuszczą Los Angeles. Ich osiągnięcie pełnoletności, spodziewane 12 lipca 2026 roku, będzie dla niej symbolicznym momentem, po którym poczuje się swobodnie, by geograficznie zreorganizować swoje życie.

W licznych wywiadach Angelina Jolie powtarzała, że pozostaje w Los Angeles przede wszystkim po to, by zapewnić rodzinie stabilizację, bezpieczeństwo i prywatność podczas długiego i szeroko komentowanego rozwodu. Podkreślała również, że jej dzieci nie chcą być w centrum uwagi mediów, co wzmacnia jej pragnienie, by chronić je przed zgiełkiem Hollywood. Od 2026 roku ma nadzieję cieszyć się większą elastycznością w życiu i pracy tam, gdzie ona i jej rodzina czują się najbardziej komfortowo.

Dlaczego Europa tak bardzo podoba się Angelinie Jolie?

Europa wydaje się być jednym z najpopularniejszych kierunków podróży, zarówno ze względu na tempo życia, kulturę, jak i obecność w mediach, uznawaną za mniej agresywną niż w Los Angeles. Plotki sugerują już, że interesuje ją Londyn i inne europejskie stolice, gdzie mogłaby pogodzić swoje artystyczne i humanitarne zaangażowanie z życiem prywatnym.

Jednocześnie Angelina Jolie planuje dzielić swój czas między Nowy Jork, gdzie rozwija swój kolektyw modowy i butik Atelier Jolie, a Kambodżę, kraj, z którym jest głęboko związana. Taki układ zapewni jej spokojniejsze środowisko, oparte na jej zaangażowaniu humanitarnym i kulturowym, a także mniej zdominowane przez hollywoodzki przemysł.

Kambodża i bardziej międzynarodowe życie

Kambodża zajmuje szczególne miejsce w sercu Angeliny Jolie: adoptowała tam swojego najstarszego syna Maddoxa na początku XXI wieku i od ponad 20 lat jest właścicielką domu. Wcześniej wyjaśniła, że uważa ten kraj za miejsce „w sercu” i czuje się w nim jak w domu, szczególnie w związku z odkryciem buddyzmu.

Skomplikowana relacja z jego krajem

Angelina Jolie wyznała niedawno, że jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi uległy głębokiej zmianie, do tego stopnia, że stwierdziła, iż tak naprawdę nie „uznaje” już swojego kraju. Podczas festiwalu w Hiszpanii wyraziła zaniepokojenie amerykańskim klimatem politycznym i społecznym oraz napięciami wokół wolności jednostki i wolności słowa, które jej zdaniem są zagrożone.

Podkreśliła, że zawsze prowadziła życie międzynarodowe, z bardzo kosmopolitycznym kręgiem rodzinnym i towarzyskim, a jej światopogląd jest egalitarny i jednolity. Dla niej pozostanie w jednym kraju nie jest już zgodne z jej wartościami ani życiem, jakie chce prowadzić, zwłaszcza w czasach, które określa jako „bardzo trudne”. Te wypowiedzi rzucają światło na jej plan wyjazdu jako wybór zarówno osobisty, jak i polityczny, choć twierdzi, że chce ostrożnie dobierać słowa.

Krótko mówiąc, Angelina Jolie nie tylko zmienia miejsce zamieszkania: przygotowuje się do całkowitej zmiany swojego życia, z dala od centrum, jakim od lat było Los Angeles. Zbliża się rok 2026 jako początek „nowego rozdziału”, bardziej wolnego, dyskretnego i bardziej zgodnego z kobietą i matką, jaką chce być.