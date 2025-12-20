Search here...

Kim Kardashian zdradza swój ulubiony trik, dzięki któremu (prawie) nigdy więcej nie założysz biustonosza

Léa Michel
Kim Kardashian niedawno ujawniła swój „sekret” noszenia topów z ultra głębokim dekoltem bez biustonosza, zachowując jednocześnie wsparcie i elegancję. Sprytny trik, który może zrewolucjonizować Twoją garderobę.

Hack, który wywołuje sensację

W filmie opublikowanym na Instagramie Kim Kardashian podzieliła się tym, co nazywa swoim „ulubionym trikiem świata” pozwalającym stworzyć iluzję braku stanika. Jej sekretna broń? Body Seamless Sculpt Deep Plunge, modelujące body z bardzo głębokim dekoltem. Według niej, ten model łączy w sobie wsparcie i zakrycie, jednocześnie dając wrażenie naturalnie swobodnego biustu pod ubraniem. Idealne do topów lub marynarek o „odważnych” krojach, to body nie ma widocznych ramiączek ani fiszbin, które mogłyby zaburzyć płynność linii.

Ciało, o którym wszyscy mówią

Kim Kardashian prezentuje bardzo specyficzny styl: body marki Skims, zaprojektowane tak, aby pozostać niewidoczne, a jednocześnie subtelnie modelować sylwetkę. Przód jest lekki, aby uniknąć dyskomfortu, a tył oferuje kilka możliwości noszenia: na prostych ramiączkach jak top lub na wiązanym na szyi halterze dla lepszego wsparcia. W swoim filmie Kim Kardashian nosi je pod marynarką, tworząc głęboki dekolt w serek, który sięga znacznie poniżej linii tradycyjnego biustonosza. Efekt „bez biustonosza” jest natychmiastowy, elegancki i naturalny.

Jak Kim nosi go na co dzień

Kim nie zadowala się jednym zastosowaniem: pokazuje, że body można dostosować do różnych okazji.

  • Pod dopasowaną marynarką, aby uzyskać głęboki dekolt, który będzie idealnie kontrolowany.
  • Pod wieczorową suknią z bardzo głębokim dekoltem, gdzie najmniejszy brzeg biustonosza mógłby zepsuć cały wygląd.

Wspomina jednak, że niektóre okazje mogą wymagać bardziej technicznych rozwiązań, takich jak taśmy czy systemy klejące, ale na co dzień preferuje to body ze względu na wygodę i prostotę. Przyznaje nawet, że polecała je swoim przyjaciółkom, które cenią sobie możliwość noszenia bardzo wyzywających strojów, zachowując jednocześnie idealne podtrzymanie biustu.

Co koniecznie trzeba mieć na święta?

Dzięki efektowi „bez stanika”, opływowej sylwetce i odważnym dekoltom, to body wyróżnia się jako wszechstronny i praktyczny element garderoby. Noszone samodzielnie lub pod marynarką, pozwala eksperymentować nawet z najbardziej „ryzykownymi” fasonami bez utraty komfortu i podtrzymania.

Należy jednak pamiętać o kluczowej prawdzie: nikt nie potrzebuje idealnie podtrzymanego ani wyrzeźbionego biustu, aby czuć się pięknie i pewnie. Niektóre osoby w ogóle nie noszą biustonosza lub nie używają modelującego body, i to jest całkowicie w porządku. Każde ciało jest piękne na swój sposób, a „idealna” iluzja, jaką tworzą niektóre ubrania, jest opcjonalna, a nie obowiązkowa.

Krótko mówiąc, bezszwowy model body Kim Kardashian z głębokim dekoltem to poręczny trik dla tych, które kochają dekolt bez zbędnych komplikacji. Prawdziwa lekcja jest jednak taka, że moda powinna dostosowywać się do Ciebie, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pójść w ślady Kim, czy pozwolić swojemu biustowi swobodnie oddychać, najważniejsze jest, aby czuć się dobrze we własnej skórze.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
