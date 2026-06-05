Influencerka Alix Earle robi furorę w „odważnym” stroju plażowym

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

Amerykańska influencerka Alix Earle stworzyła na Instagramie jedną z najgłośniejszych karuzel sezonu. Prezentuje serię strojów plażowych, na ekspozycji, która wielokrotnie odświeża letni, plażowy klasyk.

Wysoki biały trójkąt z kotwicami morskimi

Na jednym z najczęściej udostępnianych zdjęć Alix Earle pojawia się w nieskazitelnie białym dwuczęściowym stroju: trójkątnym topie z miseczkami ozdobionymi dużymi, granatowymi kotwicami, zestawionym z prostymi, białymi majtkami z wysokim stanem. Morski wzór, który każdego lata powraca w wielkim stylu, został tu zinterpretowany na nowo w swojej najbardziej minimalistycznej formie: to tylko symbol, dominujący kolor i wyrazista sylwetka. Przypomina to, że najlepszy strój plażowy to najczęściej ten najprostszy.

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Pozłacany element: efekt przypominający klejnot

Tym razem Alix Earle postawiła na model w całości wysadzany koralikami w kolorze złotym, będący połączeniem stroju kąpielowego i biżuterii. Metaliczne detale mienią się z każdej strony, odbijając światło i przemieniając strój, który mógłby być prostym, dwuczęściowym strojem, w prawdziwe dzieło sztuki. Ten styl wpisuje się w szerszy trend: „biżuteryjnych kostiumów kąpielowych” – hybrydowych elementów stroju plażowego, będących bardziej biżuterią niż strojem, spotykanych na wybiegach i w najnowocześniejszych kampaniach.

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Sports Illustrated, konsekracja, która jest potwierdzona

Powodem, dla którego te zdjęcia charakteryzują się wyjątkowo dopracowaną jakością redakcyjną, jest to, że nie są efektem „sesji zdjęciowej w domu”. Alix Earle pozuje dla „Sports Illustrated”, jednego z najważniejszych amerykańskich magazynów sportowych, którego coroczne wydanie poświęcone strojom plażowym pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń w branży modowej.

Po debiucie w 2024 roku jako „nowicjuszka”, influencerka Alix Earle kontynuuje swoją przygodę z amerykańskim wydawnictwem, które w ostatnich latach poszerzyło grono obserwujących o wybitne „osobowości cyfrowe”. Ta strategia przyniosła efekty: Alix Earle może pochwalić się ponad dziewięcioma milionami obserwujących na Instagramie i prawie ośmioma milionami na TikToku, co gwarantuje ogromną i natychmiastową widoczność każdego z jej postów.

Podsumowując, Alix Earle potwierdza swoje miejsce wśród twarzy, które „dyktują” modę plażową na lato 2026 roku. Pomiędzy wyrafinowanym odrodzeniem stylu marynistycznego a ozdobą z klejnotów, sama reprezentuje dwa zupełnie różne trendy – ale oba są szczególnie popularne w tym sezonie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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