Wybór, którego dokonała ta tenisistka, porusza wrażliwą kwestię w sporcie kobiecym.

Fabienne Ba.
@anahata_lattes / Instagram

Océane Dodin nie przeszła rundy kwalifikacyjnej do French Open 2026, ale jej nazwisko wciąż pojawia się we francuskich mediach. Poza kortami, pochodząca z Lille tenisistka ponownie rozpaliła długotrwałą i wrażliwą debatę na temat sportu kobiecego i zasobów dostępnych dla zawodniczek spoza światowej czołówki.

Jedenasty udział w Roland-Garrosie z gorzkim posmakiem

W swoim jedenastym występie na kortach Rolanda Garrosa, Océane Dodin stoczyła pamiętną walkę w pierwszej rundzie kwalifikacji 19 maja 2026 roku, pokonując Amerykankę Kaylę Day. Po epickim meczu (6:4, 2:6, 7:6 (15)), rozstrzygniętym w super tie-breaku w paryskiej mżawce, Francuzka, klęcząc na korcie ziemnym, wybuchnęła płaczem.

W drugiej rundzie przegrała z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz, mimo że obroniła dwie piłki meczowe. Dla kogoś, kto jeszcze kilka lat temu zajmował 46. miejsce w światowym rankingu, a obecnie zajmuje znacznie skromniejszą pozycję w rankingu WTA, cel awansu do głównej drabinki krajowego turnieju oddala się – a wraz z nim znaczna część dochodów z turnieju.

Długa rekonwalescencja, a potem powrót

Przed sezonem 2026 Océane Dodin miała za sobą wyjątkowo trudny okres: dziewięciomiesięczną przerwę od gry na kortach z powodu rzadkiej choroby ucha wewnętrznego. Dolegliwość ta była szczególnie wyniszczająca dla sportsmenki wysokiej klasy, zmuszając ją do zawieszenia kariery na prawie cały sezon 2025.

To właśnie w tym okresie rekonwalescencji przeszła szeroko komentowaną metamorfozę. Francuzka zdecydowała się na powiększenie piersi, stając się pierwszą aktywną zawodniczką WTA, która publicznie o tym opowiedziała. „Nie wstydzę się przyznać, że poddałam się operacji. Jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiłam” – powiedziała w wywiadzie dla RMC Sport, dodając: „Czuję się lepiej w swoim ciele”.

„Nigdy nie miałam zbyt wielu tabu.”

W tym kontekście Océane Dodin w grudniu 2025 roku nawiązała współpracę z płatną platformą subskrypcyjną, na której oferuje świat, w którym, jak sama mówi, „tenis spotyka się ze zmysłowością”. Zdjęcia w strojach sportowych, bardziej sugestywne ujęcia, bezpośrednie interakcje z subskrybentami: równoległa aktywność, którą otwarcie przyznaje.

Na konferencji prasowej na kortach Rolanda Garrosa zawodniczka nie przebierała w słowach. „Nigdy nie miałam zbyt wielu tabu” – podsumowała. Na tej platformie, gdzie sama zarządza swoimi treściami, jej społeczność liczy obecnie około 30 000 subskrybentów.

Co jej historia mówi o kobiecym tenisie

Poza osobistym wyborem, uderzające jest to, co ujawnia. Według danych, z którymi zapoznała się franceinfo, zawodnik zarobił zaledwie około 40 000 euro brutto w całym sezonie 2025, a na początku 2026 roku zaledwie kilka tysięcy euro. To dalekie od kolosalnych nagród pieniężnych zdobytych na szczycie. Jednak koszty profesjonalnego sezonu tenisowego – podróże, treningi, fizjoterapia, zakwaterowanie – to zupełnie inna liga.

Dla zawodniczki, która nie znajduje się już w pierwszej setce, ekonomiczna opłacalność tego cyklu szybko staje się iluzoryczna. Ta „szara strefa” kobiecego tenisa, o której rzadko się mówi, to jednak obszar, w którym działa zdecydowana większość profesjonalnych zawodniczek. Trajektoria Océane Dodin uwidacznia zatem pewien słaby punkt: dla wielu zawodniczek spoza pierwszej pięćdziesiątki dochody z tego sportu nie są już wystarczające.

Ostatecznie Océane Dodin przekształciła swoją straconą szansę w głównej drabince French Open 2026 w kolektywne wyzwanie. Odrzucając tabu, wyrażając swoje wybory i podkreślając, co one ujawniają na temat systemu, pochodząca z Lille zawodniczka zapoczątkowała ważną dyskusję na temat miejsca – i niepewnej sytuacji – kobiet w elitarnym tenisie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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