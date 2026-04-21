63-letnia aktorka Michelle Yeoh zaskakuje „radykalną” przemianą włosów

Fabienne Ba.
@michelleyeoh_official / Instagram

Malezyjska aktorka i producentka Michelle Yeoh niedawno zwróciła na siebie uwagę podczas gali wręczenia nagród Breakthrough Prize 2026 w Santa Monica. Znana ze swoich charakterystycznych długich, ciemnych włosów, zaskoczyła wszystkich spektakularną zmianą.

Retro blond bob, który łamie zasady

Żegnajcie jej kultowe długie, brązowe loki: Michelle Yeoh postawiła na krótkiego boba sięgającego do brody w świetlistym, miodowym odcieniu blondu. Ta fryzura, charakteryzująca się przedziałkiem na boku i falami na palcach, czerpie bezpośrednią inspirację z szykownej estetyki dawnego Hollywood. Fryzura przywodzi również na myśl jej postać Madame Morrible z filmu „Wicked”, a jednocześnie dodaje jej bardziej współczesnego charakteru dzięki celowo ciemniejszym odrostom, tworzącym subtelny kontrast.

Idealnie wykonany zabieg kosmetyczny i stylizacyjny

Aby dopełnić tę metamorfozę, aktorka postawiła na wyrafinowany makijaż: intensywny czarny eyeliner i opalizujące różowe odcienie na powiekach, ustach i kościach policzkowych. Michelle Yeoh postawiła na wyrazistą i elegancką sylwetkę, z dopasowanym, ciemnym garniturem z satynowymi klapami. Ten „mocny” wybór kontrastuje z delikatnością nowego koloru włosów, potęgując efekt wizualny.

Transformacja, która ilustruje silną swobodę stylistyczną

Dzięki tej metamorfozie włosów Michelle Yeoh po raz kolejny udowadnia swoją zdolność do odnowy. Bawi się z normami wieku i szyku, wybierając fryzury łączące nawiązania retro z nowoczesnością. Ta metamorfoza wpisuje się w szerszy trend, w którym ikony kina nie wahają się już eksperymentować, czy to w modzie, czy w urodzie, zapewniając sobie tym samym całkowitą swobodę stylistyczną.

Michelle Yeoh, zamieniając swoją charakterystyczną fryzurę na retro blond boba, zaliczyła jeden ze swoich najbardziej olśniewających występów. Ta metamorfoza włosów potwierdziła, że śmiałość i elegancja są ponadczasowe, a każdy detal może stać się wyrazistym akcentem stylistycznym na czerwonym dywanie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Aktorka Emily Blunt olśniewa w rzeźbiarskiej sukni ozdobionej 400 perłami

