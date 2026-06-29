Na trybunach portugalska modelka dopinguje swój kraj, publikując zdjęcia, które wywołują reakcje.

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio z dumą zaprezentowała barwy swojej reprezentacji narodowej. Portugalska modelka pojawiła się na trybunach podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™, aby dopingować swoją reprezentację, Portugalię. Na Instagramie udostępniła serię zdjęć z humorystycznym podpisem – „Trenerze, wyprowadź mnie na boisko!” – co z pewnością wywołało reakcję wśród jej obserwatorów.

Spersonalizowana koszulka Portugalii

Na tę okazję Sara Sampaio założyła kompletny strój kibica. Modelka miała na sobie koszulkę reprezentacji Portugalii, spersonalizowaną jej imieniem – „Sara Sampaio” nadrukowanym na plecach – którą zestawiła z jeansami. Uśmiechnięta, emanowała zaraźliwym entuzjazmem, dumna z kibicowania swojemu krajowi. Stylizacja była jednocześnie prosta i promienna, idealnie wpisując się w ducha dnia meczowego.

Gorący zwolennik

Poza strojem, to właśnie jej entuzjazm naprawdę emanuje. „Trenerze, daj mi szansę na boisko! Vamos!” – Sara Sampaio podpisała zdjęcie z nutą autoironii, wyraźnie wyrażając chęć przeżycia emocji u boku Seleção. Pochodząca z Portugalii, nigdy nie ukrywała swojego przywiązania do ojczyzny, której żarliwie kibicuje podczas najważniejszych turniejów. To pojawienie się na trybunach jest tego kolejnym przykładem.

Zdjęcia, które wywołują poruszenie

Nic dziwnego, że post wywołał falę reakcji. W komentarzach internauci chwalili energię i poczucie humoru Sary Sampaio, a także jej fanowską prezencję. Wielu z przyjemnością oglądało, jak dopinguje swoją drużynę w świątecznej atmosferze. To tylko potwierdza popularność Sary Sampaio, która ma miliony obserwujących.

Zdjęciami z trybun Sara Sampaio udowodniła, że jest jedną z najzagorzalszych fanek Portugalii. Swoim spersonalizowanym strojem, dobrym humorem i znaczącymi mrugnięciami oka oczarowała swoich fanów, potwierdzając, że atmosfera na trybunach jest również częścią widowiska.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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