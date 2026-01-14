Przed Australian Open ten tenisista wzbudza sensację

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open 2026 (18 stycznia – 1 lutego), Amanda Anisimova przyciąga coraz większą uwagę – nie tylko ze względu na swój talent na korcie, ale także ze względu na swoją obecność w mediach. Młoda amerykańska gwiazda, zajmująca 3. miejsce w rankingu światowym, prezentuje nową pewność siebie po imponującym sezonie 2025 i wydaje się zdeterminowana, by w tym roku w Melbourne przenieść swoją grę na wyższy poziom.

Sezon 2025 pełen obietnic, ale i żalu.

Po zwycięstwach w turniejach w Dosze i Chinach, amerykańska tenisistka Amanda Anisimova potwierdziła swój status w gronie najlepszych tenisistek na świecie. Jednak porażki w finałach Wimbledonu i US Open z Igą Świątek i Aryną Sabalenką pozostawiły po sobie gorzki posmak. Te niepowodzenia wzmocniły jednak jej motywację do dalszego rozwoju.

Spokojne przygotowania przed Australian Open

Pomimo wczesnej porażki w Brisbane z Martą Kostiuk, Amanda Anisimova zachowuje zimną krew. Między treningami zawodniczka odpoczywała u boku australijskiej tenisistki Priscilli Hon, co wywołało liczne entuzjastyczne komentarze w mediach społecznościowych. Ta chwila relaksu symbolizuje zrównoważone przygotowania, łączące skupienie i beztroskie podejście.

Ambicje przyszłego mistrza

W wieku 24 lat Amanda Anisimova wyraźnie celuje w tytuł Wielkiego Szlema. Jej doświadczenie, opanowanie i stały postęp czynią ją poważną kandydatką do zwycięstwa w Melbourne. „Chcę nadal dawać sobie szansę na awans do kolejnych finałów” – mówi z determinacją.

Amanda Anisimova podchodzi więc do sezonu 2026 z niesłabnącą ambicją i rosnącą dojrzałością. Pokonawszy rozczarowania roku 2025, wydaje się gotowa przekuć swój potencjał w triumf. Jeśli sukces sprzyja zawodniczkom, które uczą się na błędach, rok 2026 może okazać się punktem zwrotnym w karierze młodej Amerykanki.