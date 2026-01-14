Search here...

Przed Australian Open ten tenisista wzbudza sensację

Léa Michel
@amandaanisimova/Instagram

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open 2026 (18 stycznia – 1 lutego), Amanda Anisimova przyciąga coraz większą uwagę – nie tylko ze względu na swój talent na korcie, ale także ze względu na swoją obecność w mediach. Młoda amerykańska gwiazda, zajmująca 3. miejsce w rankingu światowym, prezentuje nową pewność siebie po imponującym sezonie 2025 i wydaje się zdeterminowana, by w tym roku w Melbourne przenieść swoją grę na wyższy poziom.

Sezon 2025 pełen obietnic, ale i żalu.

Po zwycięstwach w turniejach w Dosze i Chinach, amerykańska tenisistka Amanda Anisimova potwierdziła swój status w gronie najlepszych tenisistek na świecie. Jednak porażki w finałach Wimbledonu i US Open z Igą Świątek i Aryną Sabalenką pozostawiły po sobie gorzki posmak. Te niepowodzenia wzmocniły jednak jej motywację do dalszego rozwoju.

Spokojne przygotowania przed Australian Open

Pomimo wczesnej porażki w Brisbane z Martą Kostiuk, Amanda Anisimova zachowuje zimną krew. Między treningami zawodniczka odpoczywała u boku australijskiej tenisistki Priscilli Hon, co wywołało liczne entuzjastyczne komentarze w mediach społecznościowych. Ta chwila relaksu symbolizuje zrównoważone przygotowania, łączące skupienie i beztroskie podejście.

Ambicje przyszłego mistrza

W wieku 24 lat Amanda Anisimova wyraźnie celuje w tytuł Wielkiego Szlema. Jej doświadczenie, opanowanie i stały postęp czynią ją poważną kandydatką do zwycięstwa w Melbourne. „Chcę nadal dawać sobie szansę na awans do kolejnych finałów” – mówi z determinacją.

Amanda Anisimova podchodzi więc do sezonu 2026 z niesłabnącą ambicją i rosnącą dojrzałością. Pokonawszy rozczarowania roku 2025, wydaje się gotowa przekuć swój potencjał w triumf. Jeśli sukces sprzyja zawodniczkom, które uczą się na błędach, rok 2026 może okazać się punktem zwrotnym w karierze młodej Amerykanki.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Detronizuje Scarlett Johansson i staje się najbardziej dochodową aktorką wszech czasów.
Article suivant
„Bogini”: piosenkarka zachwyca figurą na czerwonym dywanie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Bogini”: piosenkarka zachwyca figurą na czerwonym dywanie

Na czerwonym dywanie Złotych Globów w 2026 roku Lisa, ikoniczna członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, po raz kolejny zachwyciła...

Detronizuje Scarlett Johansson i staje się najbardziej dochodową aktorką wszech czasów.

Zoe Saldaña właśnie osiągnęła kamień milowy: aktorka grająca Neytiri i Gamorę stała się teraz najbardziej dochodową aktorką wszech...

„Wspaniała”: 67-letnia Sharon Stone wywołuje sensację zapierającym dech w piersiach spojrzeniem

Sharon Stone niedawno zachwyciła publiczność na gali Astra Awards w Beverly Hills. Uhonorowana nagrodą Timeless Award, aktorka potwierdziła...

Ujawniając, że jest w związku z kobietą, tajska idolka zaskoczyła swoich fanów

W Tajlandii, podobnie jak w innych częściach Azji, życie miłosne idolek (lub „idoli”, jak brzmi angielski termin używany...

„Tak elegancko”: Jennifer Lawrence przyciąga wzrok w odważnej sukience

Jennifer Lawrence opanowała sztukę czerwonego dywanu jak mało która aktorka jej pokolenia. Nominowana do Złotego Globu dla najlepszej...

W czerwonej sukience Jennifer Lopez odsłania swoją naturę „tancerki rewiowej”.

W czerwonej sukience Jennifer Lopez w pełni odsłania swoją naturę tancerki rewiowej i prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych...

© 2025 The Body Optimist