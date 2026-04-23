Alabama Barker prezentuje swoje krągłości w gorsecie, który wywołuje reakcje

Muzyk Alabama Barker, córka Travisa Barkera i Shanny Moakler, niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych szeroko komentowanym zdjęciem, prezentując strój z czarnym gorsetem. Łącząc inspirację koronką ze strukturą sylwetki, ten typ stroju wpisuje się w estetykę, która jest już szeroko spopularyzowana przez obecne trendy w modzie, gdzie granica między bielizną a strojami na co dzień staje się coraz bardziej zatarta.

Czarny gorset, coś pomiędzy przejrzystością a strukturą

Głównym elementem jest dopasowany czarny gorset, łączący widoczne fiszbiny i panele. Ta konstrukcja podkreśla sylwetkę Alabamy Barker, jednocześnie bawiąc się kontrastami między wsparciem biustu a wizualną lekkością. Ten typ gorsetu, często inspirowany koronką, został tu wykorzystany w wieczorowej stylizacji, odzwierciedlając specyficzny styl.

Aby dopełnić tę stylizację, Alabama Barker zestawia gorset z czarnymi rajstopami i kozakami do kolan, podkreślając mroczniejszą, lekko grunge'ową estetykę. Ten stylistyczny wybór podkreśla ogólny efekt wizualny.

Silne reakcje w mediach społecznościowych

Post Alabamy Barker szybko rozprzestrzenił się w sieci, wywołując liczne reakcje. Niektórzy internauci chwalili stylizację jako „odważną i modną”, podczas gdy inni komentowali ją raczej jako „bardzo odkrywczą”.

Jak to często bywa w przypadku tego typu sylwetki, granica między podziwem dla stylu a debatą na jego temat pozostaje niestety bardzo cienka. Przypominamy, że kobiece ciała i wygląd nie powinny podlegać dyskusji: każdy ubiera się tak, jak chce, bez uzasadniającego osądu na temat swojego wyglądu.

W tym czarnym gorsecie Alabama Barker wpisuje się w nowoczesną estetykę mody. Ten look po raz kolejny ilustruje wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie obecnych trendów.