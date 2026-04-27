Piosenkarka Becky G wywołuje sensację swoim rozciętym i cekinowym lookiem

23 kwietnia 2026 roku w Telemundo Center w Miami odbyła się gala Billboard Latin Women in Music, a Becky G była jedną z najbardziej oczekiwanych gości. Meksykańsko-amerykańska piosenkarka przyciągała wzrok na różowym dywanie w błyszczącej sukience z głębokim rozcięciem.

„Różowy dywan” pod znakiem mody

Czwarta doroczna gala Billboard Latin Women in Music zgromadziła w Miami wyjątkową grupę artystek i laureatek:

  • Hiszpańska piosenkarka i autorka tekstów Rosalía (Kobieta Roku),
  • Portorykańska piosenkarka i raperka Ivy Queen
  • Meksykańska piosenkarka pop-rockowa i autorka tekstów Gloria Trevi
  • Portorykańska piosenkarka Young Miko
  • Meksykańska piosenkarka i autorka tekstów Julieta Venegas
  • hiszpańska piosenkarka i tancerka Lola Indigo
  • wokalistka meksykańskiego duetu popowego Jesse & Joy, Joy

W tym wyczekiwanym kontekście Becky G odegrała podwójną ważną rolę: honorową i ikonę stylu. Na różowym dywanie wybrała długą suknię z głębokim rozcięciem, ozdobioną cekinowymi detalami, które odbijały światło przy każdym ruchu. Stylizacja była jednocześnie elegancka i wyrazista, wierna wizerunkowi artystki, która nie boi się podejmować modowego ryzyka.

Na scenie w białej sukience z pasującą chustą

Na swój występ Becky G zamieniła swój różowy strój na inny, równie efektowny. Wystąpiła na scenie w luksusowej, całkowicie cekinowej białej sukni, w komplecie z pasującą apaszką, by oddać hołd legendarnej amerykańskiej piosenkarce Selenie Quintanilli, wykonując utwór „Dreaming of You”. Pierwsza część jej coveru była delikatna i marzycielska, a następnie gitarzysta dodał potężnej rockowej energii w drugiej połowie utworu.

Nagroda Global Impact Award, będąca kulminacją wieczoru

To jej przyjaciółka i współpracowniczka, dominikańska piosenkarka i autorka tekstów Natti Natasha, wręczyła jej nagrodę Global Impact Award, najważniejszą nagrodę wieczoru dla Becky G. W przemówieniu wygłoszonym po hiszpańsku, ze łzami w oczach, powiedziała: „Uwielbiam to, co robię na scenie, ale dla mnie liczy się również to, co dzieje się, gdy gasną światła – jak angażuję się w życie mojej społeczności, jak reprezentuję swoją kulturę i jak tworzę przestrzeń dla następnego pokolenia”.

Artystka u szczytu swojego wpływu

Becky G zdobi również okładkę magazynu Billboard z tej okazji i przygotowuje nowy album, którego premiera planowana jest na lato 2026 roku. Singiel „Marathon” już nadaje ton: odważne połączenie angielskiego i hiszpańskiego, rapu i międzynarodowego latynoskiego popu. Jako wschodząca gwiazda, udowadnia, że styl i treść mogą iść w parze.

Dzięki licznym, głośnym występom, Becky G ugruntowała swoją pozycję ikony współczesnej sceny muzyki latynoskiej. Jej obecność w Miami to nie tylko chwilowa moda, ale i artystka kompletna, która potrafi zabłysnąć zarówno stylem, jak i aktywizmem. Triumfalny wieczór, który zwiastuje rok 2026 naznaczony kolejnymi sukcesami.

