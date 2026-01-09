Search here...

„Kto jej kazał dotykać twarzy?”: Piosenkarka w centrum debaty estetycznej

Anaëlle G.
PinkPantheress, brytyjska gwiazda popu o geek-chic stylu, wzbudziła sensację w mediach społecznościowych swoim wyglądem na pokazie Chanel, a także wywołała burzliwą debatę na temat plotek o operacjach plastycznych.

Geek chic à la Chanel

7 stycznia 2026 roku w Chateau Marmont w Los Angeles PinkPantheress wzięła udział w kolacji z okazji premiery kolekcji biżuterii Chanel Coco Crush. Piosenkarka postawiła na strój uczennicy od stóp do głów: dopasowany kardigan z białym wykończeniem na koszulce, ultrakrótką dzianinową minispódniczkę, czarne buty Mary Jane i białe skarpetki typu rurki – kokieteryjną estetykę spopularyzowaną przez Hailey Bieber i Jennie z południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink. Ten wybór przemienia „geek” w ikonę mody, wierną jej retro-futurystycznemu stylowi.

Kontrowersje estetyczne w mediach społecznościowych

Zdjęcia z wydarzenia szybko wywołały burzę: „Kto jej kazał dotykać twarzy?” – wykrzyknął jeden z internautów , a inny ubolewał: „Najpiękniejsze kobiety stosują botoks bez powodu i to przyprawia mnie o ogromny niepokój”. Na TikToku i X (dawniej Twitterze) spekulacje na temat jej korekty nosa i wypełniaczy ust starły fanów, broniących jej naturalnej transformacji, z krytykami potępiającymi sztuczny efekt „przed/po”.

Pozytywne nastawienie do ciała w obliczu osądu

Ta krytyka obnaża pułapki sławy: ocenianie twarzy bez dowodów wzmacnia toksyczne standardy. PinkPantheress, której muzyka już teraz celebruje surową autentyczność, ucieleśnia fundamentalną pozytywność wobec ciała – nikt nie musi uzasadniać swoich wyborów dotyczących ciała, czy to naturalnych, czy udoskonalonych. Krytykowanie wyglądu artystki odwraca uwagę od jej talentu: jej słodki głos i sample Y2K zasługują na uwagę, a nie na analizę twarzy.

PinkPantheress wykracza poza kontrowersje, potwierdzając swoją ewolucję i przypominając nam, że piękno ewoluuje bez instrukcji obsługi. Jej czas w Chanel utrwala hybrydową estetykę – uroczą, odważną, ponadczasową – która wymyka się kategoryzacji. W świecie opętanym obsesją na punkcie „naturalności” udowadnia, że szyk idzie w parze przede wszystkim z pewnością siebie, niezależnie od botoksu.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
