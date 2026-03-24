Aby uczcić swoje 50. urodziny, Reese Witherspoon wybrała błyszczącą sukienkę z frędzlami.

Amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon świętowała swoje 50. urodziny w błyszczącej sukni z frędzlami, w otoczeniu trójki swoich dzieci na niezapomnianym przyjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Świąteczna i jasna mini sukienka

Aby uczcić swoje 50. urodziny w weekend 22 marca 2026 roku, aktorka znana z filmu „Legalna blondynka” wybrała mieniącą się perłową suknię w całości pokrytą zwiewnymi frędzlami. Ten retro-disco numer rozświetlał każdy ruch, tworząc hipnotyzujący efekt wizualny, idealny do tańca. Film opublikowany przez jej najstarszego syna, Deacona Phillippe'a (22), przedstawiał Reese Witherspoon pozującą z dziećmi: radosna poza, rozpuszczone włosy, promienny uśmiech – kwintesencja szczęścia w wieku 50 lat.

Post Deacona na Instagramie łączył zdjęcia z uroczystości, czarno-białe zdjęcie Reese z Avą i Deaconem z dzieciństwa oraz niedawny, swobodny portret Reese Witherspoon. Ta mieszanka przeszłości i teraźniejszości upamiętniała 50 lat życia, kariery („Wielkie kłamstewka”, „Sweet Home Alabama”) i spełnionego macierzyństwa, bez zbędnych upiększeń.

Rodzina w sercu uroczystości

Deacon założył pasujący kowbojski kapelusz swojemu młodszemu bratu Tennessee (12), a jego starsza siostra Ava (26), łudząco podobna do ich matki, dopełniła stylizację czarną koronkową sukienką i obszernym, wyrazistym paskiem. Czwórka promieniała czułością w tej intymnej chwili, która szybko stała się viralem: „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojej mamy, która jest po prostu najlepsza 🕺”, napisał Deacon pod zdjęciem. Ava dodała na swoim Instagramie: „Wszystkiego najlepszego z okazji 50. urodzin, mamo! Mamy wielkie szczęście, że Cię kochamy i jesteśmy kochane przez Ciebie”.

Reese Witherspoon rozświetliła swoje przyjęcie urodzinowe w tej odświętnej sukience z frędzlami, w otoczeniu bliskiej rodziny. Daleka od stereotypu dwudziestopięciolatki, uosabia radosną i autentyczną kobietę, która inspiruje swoich fanów i dzieci.