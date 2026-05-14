Na plaży była Miss Universe zachwyca swoim letnim wyglądem.

Iris Mittenaere udostępniła na Instagramie nowy film (Reel), nakręcony na plażach Mauritiusa, i to wystarczyło, by podbić serca swoich obserwatorów. Była Miss Francji 2016 i Miss Universe 2016 pojawiła się w lekkiej, wzorzystej sukience na tle spektakularnego zachodu słońca. „Urodzona, by być nad morzem 🏝️” – napisała pod postem, dodając hashtagi #mauritius i #island. Ta letnia przerwa natychmiast podbiła internet.

Sukienka z nadrukiem idealna na tę porę roku

Na tę ucieczkę nad Ocean Indyjski Iris Mittenaere wybrała sukienkę z nadrukiem imitującym skórę węża w odcieniach brązu i karmelu. Ten modowy wybór nawiązuje do dominującego trendu „boho beach”, dominującego w sezonie wiosna/lato 2026. Charakteryzuje się on naturalnymi nadrukami, zwiewnymi materiałami i krótkimi fasonami, które łatwo założyć po dniu spędzonym na plaży.

Iris postawiła na luźne, falowane włosy, lekko potargane przez morską bryzę. Całość dopełniło kilka dyskretnych bransoletek na nadgarstku. Efekt końcowy był letnią prostotą, idealnie pasującą do otoczenia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iris Mittenaere (@irismitteniaere)

Spektakularny widok, który wzbogaca wideo

Poza wyglądem, tym, co od razu uderza w tym poście, jest krajobraz, który stanowi tło dla Iris Mittenaere. Nakręcony o złotej godzinie, film ukazuje niebo, na którym delikatne chmury mieszają się ze złotymi refleksami, a ocean rozpościera swoje fale, sięgając aż po horyzont. Mauritius, jeden z najpopularniejszych kierunków na Oceanie Indyjskim, oferuje tu jeden ze swoich najbardziej ikonicznych widoków: blady piasek, spokojne fale i horyzont zabarwiony na różowo.

To naturalne otoczenie nadaje wpisowi niemal kinowy charakter. Wielu internautów komentowało piękno panoramy, a także samą Iris Mittenaere, niektórzy nawet nazywali to momentem „pocztówkowym”. Prosta, a zarazem niezwykle efektowna kompozycja, która natychmiast przenosi jej obserwatorów w wakacyjny nastrój.

Fani byli pod wrażeniem postu

Reakcje na Under the Reel (film na Instagramie) mnożą się. Napływają komentarze chwalące zarówno wygląd, jak i oferowaną ucieczkę od codzienności: „Jesteś wspaniała” , „Co za widok” , „Marzymy o tym, żeby z tobą gdzieś pojechać” , „Wymarzony zachód słońca” … Fala entuzjazmu, która potwierdza, że Iris Mittenaere zagościła w sercach francuskiej publiczności, prawie dziesięć lat po jej koronacji.

Iris Mittenaere stała się ważną postacią we francuskim krajobrazie medialnym – prowadząc programy telewizyjne, realizując projekty biznesowe i angażując się w działalność charytatywną – i udowadnia post po poście, że potrafi pielęgnować prostą i serdeczną więź ze swoją społecznością.

Dzięki temu filmowi nakręconemu na Mauritiusie, Iris Mittenaere stworzyła jeden ze swoich najpopularniejszych postów tego sezonu. W lekkiej, wzorzystej sukience, złotej oprawie i prostym przesłaniu o miłości do morza, oferuje swoim obserwatorom upragnioną chwilę wytchnienia. I po raz kolejny stała się hitem w mediach społecznościowych.