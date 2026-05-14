W wieku 68 lat Sharon Stone wzbudziła sensację w „ultraeleganckim” białym garniturze.

Amerykańska aktorka i producentka filmowa Sharon Stone niedawno zachwyciła publiczność na Festiwalu Filmów Klasycznych TCM, który odbył się w Egyptian Theatre w Los Angeles. Wybrała biały garnitur i nową fryzurę, która z pewnością przykuła uwagę. Komentarze pod postami prezentującymi jej wygląd chwaliły jej „ultraelegancką” stylizację.

Biały garnitur, fachowo skrojony w najdrobniejszych szczegółach

Na swój występ na Festiwalu Filmów Klasycznych TCM, Sharon Stone wybrała dwuczęściowy, całkowicie biały kostium. Jego główną ozdobą była dopasowana marynarka ozdobiona szylkretowymi guzikami, noszona rozpięta na pasującym podkoszulku, w połączeniu z idealnie skrojonymi spodniami o prostych nogawkach. Prosta, a zarazem architektoniczna sylwetka, która kładła nacisk na precyzyjne krawiectwo, a nie na krzykliwe detale.

Na nogi aktorka wybrała lakierowane mokasyny Gucci Horsebit, będące znakiem rozpoznawczym włoskiego domu mody. Z biżuterii wybrała prostą złotą bransoletkę na łańcuszku i pasujący do niej pierścionek – minimalistyczny wybór, który podkreślił czyste linie stylizacji. Jej makijaż, całkowicie transparentny, podkreślał promienną cerę, odrobinę różu i naturalny odcień ust. Ten zestaw dowodzi, że Sharon Stone jest jedną z hollywoodzkich ikon ponadczasowej elegancji.

Wspaniała Sharon Stone przed rozmową z prowadzącym TCM Eddiem Mullerem na temat pokazu filmu „Skłóceni z życiem” (1961). #TCMFF (dzięki uprzejmości TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6 maja 2026

Powrót do długich włosów

Choć jej strój z pewnością zrobił wrażenie, to fryzura Sharon Stone wywołała największą reakcję. Od 1998 roku aktorka stała się synonimem krótkich fryzur – pixie cutów i eleganckich bobów. Tym razem wzbudziła sensację złocistoblond włosami, z warstwami otulającymi twarz i delikatnie, swobodnie ułożonymi lokami.

Tina Farey, dyrektor redakcji Rush, analizuje tę nową fryzurę: „Sharon Stone porzuciła swój kwadratowy bob na rzecz fryzury nawiązującej do jej stylu z lat 90. Aktorka połączyła sprężyste loki z przepięknym kaszmirowym blondem, łatwym w utrzymaniu, ciepłym odcieniem. Ten odcień idealnie komponuje się z naturalnie jasną bazą, a dodatek beżowych, karmelowych i miodowych refleksów dodaje głębi i wymiaru”. Starannie wykonana transformacja, która wpisuje się w kluczowy trend tego sezonu: „c-curl”, czyli loki zakręcone do wewnątrz, naśladujące literę C.

Elegancja nie zna ograniczeń wiekowych.

W mediach społecznościowych pod postami poświęconymi jej wyglądowi pojawiło się mnóstwo reakcji. Wielu chwaliło jej wybór białego garnituru i nowoczesność stylizacji. „Ultraeleganckie” – brzmiał jeden z komentarzy internautów, którzy obsypywali Sharon Stone komplementami na temat jej stroju.

Poza stylem, ten wygląd niesie ze sobą silny przekaz. Podobnie jak amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields, a przed nią Kelly Rutherford, Sharon Stone należy do kobiet, które nie dają się zepchnąć w cień po osiągnięciu pewnego wieku. Przyjmując silne zasady mody – czyste krawiectwo, architektoniczną sylwetkę, nową fryzurę – przypomina nam, że elegancja i podejmowanie ryzyka nie są zarezerwowane dla „młodszych pokoleń”. Przesłanie to rezonuje szczególnie silnie w branży, która wciąż chętnie spycha na margines tzw. dojrzałe kobiety.

W białym kostiumie i z nowymi długimi włosami Sharon Stone stworzyła jedną z najgłośniejszych stylizacji TCM Classic Film Festival 2026. Wygląd ten potwierdza, gdyby potrzebne były dalsze dowody, że aktorka nie ma ograniczeń związanych z wiekiem.