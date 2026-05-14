Aktorka Shay Mitchell wywołuje sensację w czerwonym body w stylu „Słonecznego patrolu”

Czerwony strój z serialu „Słoneczny patrol” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii telewizji. Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell, grająca ratowniczkę Trinę w długo oczekiwanym reboocie stacji Fox, oddaje mu pełnię uznania – co potwierdzają zdjęcia z planu.

Reboot serialu „Słoneczny patrol” wytwórni Fox

Produkcja nowego serialu stacji Fox „Słoneczny patrol” oficjalnie się rozpoczęła. W obsadzie znaleźli się: kanadyjski aktor i wrestler Stephen Amell, kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell, amerykańska aktorka Jessica Belkin, amerykański osobowość medialna i aktor Noah Beck, amerykański model i osobowość telewizyjna Brooks Nader, a także amerykańska influencerka i była gimnastyczka artystyczna Livvy Dunne.

Nowy serial opowiada historię ratowników z Venice Beach, a Stephen Amell wciela się w rolę Hobiego Buchannona, syna oryginalnego Mitcha Buchannona, granego przez Davida Hasselhoffa. Nowa wersja będzie składać się z 12 odcinków i jest zaplanowana na sezon 2026-2027 na kanale Fox.

Shay Mitchell jako Trina

Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell została ogłoszona w roli Triny – byłej prawniczki w prestiżowej firmie, która porzuciła wszystko, by zostać ratownikiem na pełen etat. To prawdziwie niekonwencjonalna postać, idealnie wpisująca się w wizerunek, jaki aktorka budowała przez lata. W wywiadzie dla Alexa Coopera dla programu "Call Her Daddy", Shay Mitchell podzieliła się swoją filozofią zawodową: „Po prostu chcę być wolna. Po prostu chcę być sobą, cokolwiek to znaczy”.

Czerwony strój filmowy, który wzbudza sensację

Na pierwszych zdjęciach z planu, udostępnionych w marcu 2026 roku, Shay Mitchell pojawiła się w czerwonym, jednoczęściowym stroju na cienkich ramiączkach i głębokim dekoltem w serek, trzymając czerwone koło ratunkowe i biegnąc boso po piasku Venice Beach. 1 maja 2026 roku nowe zdjęcia z planu pokazały aktorkę w kultowym czerwonym stroju, z okularami przeciwsłonecznymi i białym zegarkiem na nadgarstku, z włosami powiewającymi na wietrze.

Post na Instagramie, który dopełnia obraz

Na swoim koncie na Instagramie, które śledzi ponad 34 miliony obserwujących, Shay Mitchell udostępniła serię zdjęć z podpisem: „To są te czasy” – nostalgiczne sformułowanie, które nabrało pełnego znaczenia w kontekście powrotu jednego z najbardziej kultowych seriali lat 90.

Strój na zdjęciu, czerwony kombinezon z wycięciami po bokach i odkrytymi plecami, jeszcze bardziej rozwinął estetykę „Słonecznego Patrolu” – zwieńczając całość czerwonym materacem do pływania. Fani reagowali entuzjastycznie: „Era Słonecznego Patrolu idealnie do ciebie pasuje!!” , „Mój ulubiony Aries wszech czasów”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Shay Mitchell (@shaymitchell)

Obsada, która przyciąga uwagę na długo przed emisją

Sama Khloé Kardashian nie mogła się powstrzymać od skomentowania zdjęć Shay Mitchell zza kulis pod jej postem na Instagramie. Połączenie postaci, stroju i aktywności Shay Mitchell w mediach społecznościowych wywołało spore poruszenie wokół serialu jeszcze przed emisją pierwszego odcinka – to znak, że reboot „Słonecznego patrolu” będzie miał oczy całego świata zwrócone na niego od momentu premiery.

Czerwony kombinezon, koło ratunkowe i Venice Beach – Shay Mitchell niewiele potrzebowała, żeby zrobić furorę. Zakładając najbardziej kultowy strój w amerykańskiej telewizji, przywraca symbol. A serial jeszcze się nawet nie zaczął.