Aktorka Shay Mitchell wywołuje sensację w czerwonym body w stylu „Słonecznego patrolu”

Czerwony strój z serialu „Słoneczny patrol” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii telewizji. Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell, grająca ratowniczkę Trinę w długo oczekiwanym reboocie stacji Fox, oddaje mu pełnię uznania – co potwierdzają zdjęcia z planu.
Reboot serialu „Słoneczny patrol” wytwórni Fox
Produkcja nowego serialu stacji Fox „Słoneczny patrol” oficjalnie się rozpoczęła. W obsadzie znaleźli się: kanadyjski aktor i wrestler Stephen Amell, kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell, amerykańska aktorka Jessica Belkin, amerykański osobowość medialna i aktor Noah Beck, amerykański model i osobowość telewizyjna Brooks Nader, a także amerykańska influencerka i była gimnastyczka artystyczna Livvy Dunne.
Nowy serial opowiada historię ratowników z Venice Beach, a Stephen Amell wciela się w rolę Hobiego Buchannona, syna oryginalnego Mitcha Buchannona, granego przez Davida Hasselhoffa. Nowa wersja będzie składać się z 12 odcinków i jest zaplanowana na sezon 2026-2027 na kanale Fox.
Shay Mitchell jako Trina
Kanadyjska aktorka, modelka i producentka Shay Mitchell została ogłoszona w roli Triny – byłej prawniczki w prestiżowej firmie, która porzuciła wszystko, by zostać ratownikiem na pełen etat. To prawdziwie niekonwencjonalna postać, idealnie wpisująca się w wizerunek, jaki aktorka budowała przez lata. W wywiadzie dla Alexa Coopera dla programu "Call Her Daddy", Shay Mitchell podzieliła się swoją filozofią zawodową: „Po prostu chcę być wolna. Po prostu chcę być sobą, cokolwiek to znaczy”.
Czerwony strój filmowy, który wzbudza sensację
Na pierwszych zdjęciach z planu, udostępnionych w marcu 2026 roku, Shay Mitchell pojawiła się w czerwonym, jednoczęściowym stroju na cienkich ramiączkach i głębokim dekoltem w serek, trzymając czerwone koło ratunkowe i biegnąc boso po piasku Venice Beach. 1 maja 2026 roku nowe zdjęcia z planu pokazały aktorkę w kultowym czerwonym stroju, z okularami przeciwsłonecznymi i białym zegarkiem na nadgarstku, z włosami powiewającymi na wietrze.
Post na Instagramie, który dopełnia obraz
Na swoim koncie na Instagramie, które śledzi ponad 34 miliony obserwujących, Shay Mitchell udostępniła serię zdjęć z podpisem: „To są te czasy” – nostalgiczne sformułowanie, które nabrało pełnego znaczenia w kontekście powrotu jednego z najbardziej kultowych seriali lat 90.
Strój na zdjęciu, czerwony kombinezon z wycięciami po bokach i odkrytymi plecami, jeszcze bardziej rozwinął estetykę „Słonecznego Patrolu” – zwieńczając całość czerwonym materacem do pływania. Fani reagowali entuzjastycznie: „Era Słonecznego Patrolu idealnie do ciebie pasuje!!” , „Mój ulubiony Aries wszech czasów”.
Obsada, która przyciąga uwagę na długo przed emisją
Sama Khloé Kardashian nie mogła się powstrzymać od skomentowania zdjęć Shay Mitchell zza kulis pod jej postem na Instagramie. Połączenie postaci, stroju i aktywności Shay Mitchell w mediach społecznościowych wywołało spore poruszenie wokół serialu jeszcze przed emisją pierwszego odcinka – to znak, że reboot „Słonecznego patrolu” będzie miał oczy całego świata zwrócone na niego od momentu premiery.
Czerwony kombinezon, koło ratunkowe i Venice Beach – Shay Mitchell niewiele potrzebowała, żeby zrobić furorę. Zakładając najbardziej kultowy strój w amerykańskiej telewizji, przywraca symbol. A serial jeszcze się nawet nie zaczął.