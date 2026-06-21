Bruna Marquezine wybrała plażowy look do swojej najnowszej sesji zdjęciowej.

Bruna Marquezine po raz kolejny trafia na pierwsze strony gazet dzięki swojemu stylowi. Brazylijska aktorka została sfotografowana na plaży w Rio de Janeiro wraz ze swoim partnerem, kanadyjskim piosenkarzem i autorem tekstów Shawnem Mendesem, w plażowej stylizacji, która natychmiast podbiła media społecznościowe.

Dzień na plaży w São Conrado

To właśnie na słynnej plaży São Conrado w Rio de Janeiro Bruna Marquezine spędziła dzień nad morzem ze swoim partnerem, kanadyjskim piosenkarzem Shawnem Mendesem. Zdjęcia, udostępnione online przez agencję fotograficzną BackGrid USA, pokazują parę wyraźnie zrelaksowaną, cieszącą się chwilą intymności w idealnej scenerii.

Dwuczęściowy kostium kąpielowy w kolorze turkusowo-niebieskim z głębokim dekoltem

Na tę słoneczną wyprawę Bruna Marquezine wybrała dwuczęściowy kostium kąpielowy w wyjątkowo świetlistym, turkusowym odcieniu. Góra z głębokim dekoltem została zestawiona z pasującym do niej dołem, tworząc monochromatyczny look. Ten dobór odcienia, gdzieś pomiędzy błękitem a morską zielenią, podkreśla brazylijskie światło i kontrastuje z tradycyjną czernią i bielą strojów plażowych. Świeży i słoneczny kolor, idealnie wpasowujący się w letnią atmosferę.

Minimalistyczny wygląd

Jeśli chodzi o urodę, Bruna Marquezine postawiła na naturalny look. Aktorka miała na sobie minimalistyczny makijaż, idealnie pasujący do dnia spędzonego na słońcu i wodzie. Jej krótkie włosy, teraz ułożone w miękkie fale, pozostały naturalne, nadając im celowo swobodny wygląd. To stonowane podejście, dalekie od eleganckich stylizacji, które czasami prezentuje na oficjalne wyjścia, ilustruje inny aspekt jej osobowości: młodą kobietę, która dobrze czuje się we własnej skórze i nie potrzebuje sztuczności, by błyszczeć.

Złoty naszyjnik z wisiorkiem dopełniający cały look

Aby dopełnić swoją stylizację, Bruna Marquezine postawiła na jeden, starannie dobrany dodatek: delikatny naszyjnik ze złotą zawieszką. Ten subtelny detal dodaje całości odrobinę wyrafinowania, nie zakłócając jej prostoty. W plażowym otoczeniu, gdzie biżuteria często jest pomijana, ten drobny złoty akcent wyróżnia się jako stylowy akcent. To minimalistyczne podejście dowodzi, że nie trzeba nakładać mnóstwa dodatków, aby wyglądać olśniewająco.

hejterzy que me perdoem mas a Bruna Marquezine tá um ABSURDO nessas zdjęcia de hoje pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 — ☙ (@layzhis) 10 czerwca 2026 r

Przyjacielskie spotkanie z Shawnem Mendesem

Poza stylem, to właśnie atmosfera chwili szczególnie przykuła uwagę. Na zdjęciach udostępnionych w internecie Bruna Marquezine i Shawn Mendes wydają się być sobie bliscy, trzymając się za ręce i wymieniając uśmiechy podczas spaceru. Ta szczera miłość potwierdza historię miłosną, która zdaje się rozkwitać z dala od medialnego szumu. Tło Rio de Janeiro, ze złotym światłem i swobodną atmosferą, stanowiło również idealną scenerię dla tego romantycznego spotkania.

Entuzjastyczne reakcje w mediach społecznościowych

Zdjęcia szybko wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych. Pod postami udostępniającymi zdjęcia, fani aktorki zalali sekcję komentarzy pełnymi zachwytu wiadomościami. „Bruna ma cudowne ciało” – napisał jeden z użytkowników, a inny stwierdził po prostu: „Bruna jest taka piękna”. Te entuzjastyczne reakcje świadczą o silnym przywiązaniu społeczności do aktorki, którą obserwują zarówno za karierę filmową, jak i za styl w mediach społecznościowych. Popularność ta nie maleje z sezonu na sezon.

Dzięki turkusowemu zestawowi, subtelnemu naszyjnikowi i minimalistycznemu makijażowi, Bruna Marquezine tworzy plażowy look, który jest jednocześnie wyrafinowany i promienny. Wraz ze swoim partnerem Shawnem Mendesem, brazylijska aktorka po raz kolejny potwierdza swoją umiejętność przekształcania nawet najdrobniejszych, codziennych chwil w zachwycające obrazy.

