„Przeżywałam koszmar”: aktorka z serialu Bridgerton przerywa milczenie na temat swojego zdrowia psychicznego

Znana publiczności z roli w serialu „Bridgerton”, brytyjska aktorka Ruby Barker postanowiła otworzyć się na trudną rzeczywistość. W bardzo osobistym poście na Instagramie opowiedziała o widocznych efektach leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej na swój organizm.

„Czasami nienawidzę siebie, patrząc w lustro”.

Ruby Barker udostępniła film z siłowni, w którym nagrywa siebie na bieżni, a waga wskazuje 112,5 kg (240 funtów). W podpisie wyjaśnia, że ta waga jest bezpośrednim skutkiem ośmiu miesięcy leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej, nazywając tę zmianę w organizmie „medycznym przyrostem masy ciała”. „Wielu z was zna moją historię i zmagania, jakie stoczyłam, żyjąc z chorobą afektywną dwubiegunową. To fizyczne następstwo ośmiu miesięcy leczenia – i szczerze mówiąc, niesie ze sobą zupełnie nowe wyzwanie psychiczne” – napisała.

Aktorka nie próbowała bagatelizować trudności, z jakimi się zmagała. Przyznała, że były dni, kiedy „nienawidziła” patrzeć na siebie w lustrze, uwięziona w spirali porównywania się z dawnym ciałem lub z innymi. „To może wydawać się prawdziwym koszmarem i nie znika z dnia na dzień” – przyznała, po czym zaapelowała do ludzi o cierpliwość do siebie. Podziękowała również swojemu partnerowi, Oliverowi, za wsparcie w tej podróży.

Jedna rzecz, o której za mało się mówi, to jak trudno jest radzić sobie z medycznym przyrostem masy ciała. Cóż… oto jestem. Wielu z Was zna moją historię i zmagania, z którymi musiałam się zmierzyć, żyjąc z chorobą afektywną dwubiegunową. To fizyczne następstwa ośmiu miesięcy leczenia — i szczerze mówiąc, przyniosło to ze sobą zupełnie nowe wyzwanie psychiczne. Hura 🙃 Robię, co mogę i jestem wdzięczna, że Oliver mnie wspiera. Proszę, życzcie mi powodzenia w tej podróży, ponieważ nie jest łatwo. Naprawdę współczuję każdemu, kto zmaga się ze swoją wagą — porównaniami, lustrem, ciągłym szumem mentalnym. Są dni, kiedy nienawidzę tego, co widzę i nie mogę przestać porównywać się z moimi przeszłymi ja lub innymi. Może to być koszmar na jawie i nie rozwiązuje się z dnia na dzień. Ale z pozytywnej strony: dzisiaj jest mój czwarty dzień bez wapowania i już czuję korzyści w moim sercu. Krok po kroku.

Dwa epizody psychotyczne od czasów Bridgertonów

Ruby Barker przerwała milczenie już w 2022 roku, ujawniając, że doświadczyła dwóch epizodów psychotycznych, z których pierwszy miał miejsce tuż po nakręceniu pierwszego sezonu serialu „Bridgerton”. „Prawda jest taka, że od czasu „Bridgertonów” zmagałam się z problemami. Czułam się naprawdę źle. Byłam w szpitalu” – powiedziała wówczas. Później zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, którą opisała jako „wewnętrzny gniew napędzany traumą międzypokoleniową”.

Netflix i Shondaland na celowniku

Choć w 2022 roku dziękowała Netflixowi za „uratowanie życia” poprzez obsadzenie jej w roli głównej, Ruby Barker zmieniła zdanie. W podcaście Uniwersytetu Oksfordzkiego oskarżyła platformę streamingową i firmę produkcyjną Shondaland o to, że nigdy się z nią nie skontaktowały po jej załamaniu nerwowym.

Podkreśliła również bolesny paradoks grania postaci odrzuconej i odizolowanej – Mariny Thompson – podczas gdy sama czuła się porzucona za kulisami. „Kiedy tydzień po nakręceniu pierwszego sezonu trafiłam do szpitala, sprawa była naprawdę wyciszona i trzymana w tajemnicy, ponieważ serial miał wkrótce trafić na ekrany” – zwierzyła się.

Pomimo wstrząsającego charakteru swojej historii, Ruby Barker zakończyła swój wpis optymistycznym tonem. Wspomniała, że jest już „czwarty dzień bez wapowania” i „odczuła poprawę wydolności krążeniowo-oddechowej”. „Krok po kroku” – podsumowała. W komentarzach jej obserwatorzy wyrazili jej ogromne wsparcie, dziękując za poruszenie tematu często pomijanych skutków ubocznych leków psychiatrycznych.