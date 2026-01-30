Deva Cassel, córka Moniki Bellucci, rozświetla wybieg w złotej sukience podczas Tygodnia Mody

Olśniewająca i pewna siebie w swoim stylu, francusko-włoska modelka i aktorka Deva Cassel, córka włoskiej aktorki i modelki Moniki Bellucci oraz francusko-brazylijskiego aktora, reżysera i producenta Vincenta Cassela, po raz kolejny skradła show. Na pokazie Elie Saab Haute Couture Wiosna/Lato 2026, wzbudziła sensację w luksusowej złotej sukni, godnej współczesnej baśni.

Zawieszony moment w Palais de Chaillot

To właśnie w spektakularnej scenerii paryskiego Palais de Chaillot Deva Cassel zaszczyciła swoją obecnością wybieg, doskonale ucieleśniając ponadczasową elegancję, tak cenną dla libańskiego domu mody. Jej urzekająca suknia, w całości ręcznie haftowana, wyróżniała się topem ze złotych cekinów, przechodzących w srebro, przywodzącym na myśl spotkanie Słońca i Księżyca. Beżowa tkanina, lekka jak powiew, falowała z każdym krokiem, oferując wizualny balet światła i ruchu.

Jej długie, lekko falujące czarne włosy okalały twarz, podkreślając jej magnetyczną aurę. Zafascynowana publiczność patrzyła tylko na tę urodę o niemal kinowym pięknie – wyraźny spadek po jej słynnej matce, Monice Bellucci, ale z jej własnym, niepowtarzalnym charakterem.

Nowa muza wybiegów

Od debiutu w 2020 roku jako twarz zapachu Dolce Shine marki Dolce & Gabbana, Deva Cassel ugruntowała swoją pozycję jednej z czołowych postaci nowego pokolenia modelek. Mając zaledwie 21 lat, chodzi po wybiegach największych domów mody – Jacquemus, Courrèges, Coperni, a teraz kilkukrotnie dla Eliego Saaba, którego styl zdaje się idealnie uosabiać swoją naturalną poetyką.

W październiku 2025 roku otworzyła już pokaz libańskiego domu mody w niezwykle szykownym stroju w kolorze khaki, a następnie w bluzce z wężowej skóry. Tym razem, w zwiewnej złotej sukience, stawia kolejny krok w swojej drodze do sławy, potwierdzając swój talent i wyjątkową charyzmę.

Wzniosłe dziedzictwo

Bycie córką Moniki Bellucci i Vincenta Cassela nieuchronnie przyciąga uwagę. Deva Cassel, wytyczająca własną ścieżkę w modzie, potrafi znaleźć równowagę między dziedzictwem a niezależnością. Choć odziedziczyła po matce śródziemnomorską elegancję i hipnotyzujące spojrzenie, dodaje do tego nowoczesną, niemal duchową energię, która przemawia zarówno do projektantów, jak i do publiczności.

W złoconych salach Palais de Chaillot, Deva Cassel nie tylko przechadzała się po wybiegu – uosabiała wdzięk i artystyczny przekaz. W złotej sukni od Elie Saaba, córka kultowej francuskiej pary filmowej udowodniła, że nie jest po prostu „córką”, ale muzą samą w sobie, gotową napisać własną historię w świetle reflektorów.