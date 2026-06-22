„Wiedziałam, kim on jest”: wyznanie Ester Expósito na temat Kyliana Mbappé intryguje fanów

Nagrodzona na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo, Ester Expósito udzieliła wywiadu, w którym jedno konkretne odkrycie przykuło uwagę wszystkich. Zapytana przez portal Legend o Kyliana Mbappé, którego nazwisko od kilku miesięcy jest z nią łączone, hiszpańska aktorka wyrzuciła z siebie krótkie zdanie – „Wiedziałam, kim on jest” – które natychmiast zaintrygowało jej fanów.

Krótkie odniesienie do Kyliana Mbappé

Od początku roku nazwisko Ester Expósito regularnie łączono z nazwiskiem francuskiego piłkarza. Widywano ich razem kilkakrotnie. Żadna z nich jednak nie skomentowała publicznie natury tego związku. Wierna swojej dyskrecji, Ester Expósito odniosła się do tematu jedynie pobieżnie, przyznając jedynie, że wie, kim on jest – co jest oczywiste, biorąc pod uwagę światową sławę sportowca. Ester Expósito powtórzyła również, że chce chronić swoją prywatność, stwierdzając, że nie chce, aby medialna uwaga rzuciła cień na jej karierę.

"Nic nie wiem o piłce nożnej."

Poza tą aluzją, to przede wszystkim jej związek z piłką nożną wywarł na niej niezatarte wrażenie. „Nic nie wiem o piłce nożnej! Byłam na stadionie tylko kilka razy w życiu. W domu nikt nie oglądał meczów w telewizji” – wyznała w wywiadzie dla „ Le Parisien” . I to pomimo entuzjazmu, jaki otacza ten sport w Hiszpanii: „Chociaż Hiszpania jest wspaniałym krajem piłkarskim, nie mam tej kultury” – wyjaśniła.

Paradoks z jego nowym filmem

To wyznanie jest tym bardziej „smakowite”, że pojawia się w szczególnym momencie jej kariery. Ester Expósito właśnie ukończyła zdjęcia do „Baton”, swojego pierwszego anglojęzycznego filmu nakręconego w Stanach Zjednoczonych, którego fabuła koncentruje się wokół piłkarza. „To świat, który odkrywam, a w tym filmie wszystko dzieje się jednocześnie. Zaczynam się więc tym interesować” – wyjaśnia, rozbawiona zbiegiem okoliczności.

Aktorka na fali wznoszącej

W Monte Carlo Ester Expósito otrzymała Złotą Nimfę dla Najlepszego Zagranicznego Debiutanta, nagrodę za swoją imponującą karierę. Zdobyła międzynarodową sławę dzięki serialowi „Elite” w 2018 roku, mając zaledwie 18 lat, a od tego czasu podjęła się wielu projektów, aby uniknąć zaszufladkowania. Wkrótce będzie można ją zobaczyć w thrillerze „Enfrentados: Marfil”, a także w filmie „Dante”, który niedawno miał premierę na Festiwalu Filmowym Tribeca.

Pomiędzy wyważonymi rewelacjami na temat swojego życia prywatnego a szczerym przyznaniem się do braku wiedzy o piłce nożnej, Ester Expósito potwierdza swoją dyskretną naturę i determinację, by skupić się na karierze. Jedno jest pewne: dzięki swoim międzynarodowym projektom hiszpańska aktorka i modelka nadal będzie pojawiać się na pierwszych stronach gazet, przede wszystkim dzięki swojemu talentowi.