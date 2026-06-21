W stroju plażowym Elizabeth Hurley zapowiada powrót letniego trendu

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley podzieliła się na Instagramie stylizacją na plażę, która stanowi powrót bardzo praktycznego letniego trendu: spódnicy – lub sarongu – noszonej na dwuczęściowym stroju kąpielowym.

Spódnica plażowa, letni trend

Na zdjęciu Elizabeth Hurley pozuje oparta plecami o ścianę, przed kilkoma palmami w donicach. Na swój czarny strój plażowy ma na sobie lekkie, zwiewne spodnie, wiązane w talii i z wysokimi rozcięciami po bokach, tworząc iluzję spódnicy kopertowej. Zwiewny i elegancki efekt przekształca prosty strój plażowy w prawdziwie stylowy look. Ten element garderoby, zaprojektowany do noszenia na dwuczęściowym kostiumie kąpielowym, z pewnością będzie jednym z must-have tego sezonu.

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Część nosząca jego własną markę

Ten wybór nie był przypadkowy. Strój Elizabeth Hurley pochodzi w rzeczywistości z jej własnej marki odzieży plażowej, założonej jakieś dwadzieścia lat temu. Elizabeth Hurley, będąca zarówno projektantką, jak i muzą, regularnie prezentuje swoje kreacje na Instagramie, potwierdzając tym samym swoją pozycję liderki w modzie plażowej. Swoją przedsiębiorczą postawę prezentuje z tą samą naturalną swobodą, z jaką prezentuje się na czerwonym dywanie.

W tej stylizacji Elizabeth Hurley po raz kolejny udowadnia, że opanowała zasady letniej mody. Przywracając spódnicę noszoną na bikini, sygnalizuje powrót trendu, który jest równie szykowny, co praktyczny. Z pewnością zainspiruje to osoby szukające pomysłów na letnie stylizacje.