„Sztuczna inteligencja wykona swoje zadanie”: komentarz Charlize Theron na temat Timothée Chalameta wywołuje kontrowersje

Fabienne Ba.
W wywiadzie dla „New York Timesa” Charlize Theron wywołała ostrą reakcję, omawiając przyszłość aktorstwa w obliczu sztucznej inteligencji. Południowoafrykańska aktorka, producentka i modelka, promująca obecnie swój film „Apex”, odpowiedziała na wcześniejsze oświadczenie Timothée Chalameta na temat opery i baletu, które już spotkało się z krytyką w środowisku kulturalnym.

Bezpośrednie porównanie sztuki ludzkiej i sztucznej inteligencji

W centrum kontrowersji znalazło się jedno zdanie, które szczególnie przykuło uwagę: według Charlize Theron „za dziesięć lat sztuczna inteligencja będzie w stanie wykonać pracę Timothée Chalameta”. Stwierdzenie to niektórzy postrzegają jako prowokację, inni jako prostą refleksję nad ewolucją kina. Charlize Theron zestawia tu spektakle generowane lub wspomagane przez systemy sztucznej inteligencji z ucieleśnionymi formami ekspresji artystycznej, zwłaszcza aktorstwem na żywo i performansem fizycznym.

Znana ze swojego tanecznego wykształcenia, czerpie z osobistych doświadczeń, by propagować tradycyjne dyscypliny artystyczne. Szkoliła się w balecie klasycznym w Joffrey Ballet School, podkreślając ekstremalne wymagania tej dyscypliny, charakteryzującej się rygorem fizycznym i powtarzalnością. To doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że niektóre formy sztuki, zwłaszcza te oparte na ciele i obecności, wciąż trudno zastąpić technologią.

Sztuczna inteligencja i kino: coraz bardziej znacząca debata

Komentarz Charlize Theron wpisuje się w szerszą dyskusję na temat wpływu sztucznej inteligencji na sektor kreatywny. Dzięki cyfrowemu dubbingowi, generowanym awatarom i scenariuszom wspomaganym algorytmami, kino przechodzi już głęboką transformację. Dla niektórych profesjonalistów narzędzia te stanowią szansę na innowacje. Dla innych stawiają one pytanie o stopniowe zanikanie czynnika ludzkiego w twórczości artystycznej.

Kontrowersyjna sytuacja ujawniająca obecne napięcia kulturowe

Wychodząc od indywidualnego przypadku Timothée Chalameta, to stwierdzenie uwypukla głębszą debatę: miejsce ludzkich umiejętności w zawodach artystycznych w obliczu rosnącej automatyzacji. Rozdarty między ochroną tradycyjnych umiejętności a eksploracją nowych technologii, przemysł filmowy znajduje się w punkcie zwrotnym.

Krótko mówiąc, celowo dosadne stwierdzenie Charlize Theron na nowo rozpaliło wrażliwą debatę na temat przyszłości aktorstwa w dobie sztucznej inteligencji. Podkreśla ono narastające obawy: twórczość artystyczna będzie redefiniowana wraz z postępem technologicznym, kosztem czynnika ludzkiego.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Kim jest australijska influencerka Leah Halton, która zdobyła rekordową liczbę „lajków"?
Rihanna ma na sobie podartą koronkową sukienkę i wzbudza sensację

