Piosenkarka Tyla pokazuje mięśnie brzucha i wywołuje sensację

Jedno słowo w podpisie, kilkanaście zdjęć – i internet natychmiast oszalał. Południowoafrykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Tyla opublikowała na Instagramie „tajemniczą” karuzelę, która zwiastuje rychłe nadejście nowej ery w muzyce.

Legenda, która coś przepowiada...

Tyla udostępniła karuzelę kilkunastu zdjęć z jednym podpisem: „A*PROACHING”. Celowo ocenzurowane słowo, które natychmiast wywołało spekulacje wśród jej fanów. Czy to nowy album, singiel, trasa koncertowa? Pytanie pozostało bez odpowiedzi – i o to chyba chodziło. Tyla ma zwyczaj pozwalania swoim postom na echa, zanim cokolwiek wyjaśni.

Wśród zdjęć na karuzeli, rozmazane czarno-białe zdjęcie Tyli w topie z nadrukiem węża pytona przyciągnęło szczególną uwagę. Kolczyk w pępku, naszyjnik ledwo widoczny spod włosów, częściowo zasłaniający twarz – celowo niedokładny, niemal filmowy obraz, który ostro kontrastuje z typowymi, ultraostrymi selfie w mediach społecznościowych.

Fani szaleją w komentarzach

Post wywołał lawinę entuzjastycznych reakcji. „Moja ikoniczna kobieta”, „ZAKOCHAM SIĘ W TEJ DZIEWCZYNIE ”, „jesteś najfajniejszą dziewczyną na świecie”, „zadziorność” – komentarze lały się strumieniami, wszystkie wyrażając to samo uczucie: bezwarunkowy podziw dla artystki. Tyla jest jedną z tych rzadkich osobowości, których każdy post staje się wydarzeniem samym w sobie.

Artysta na fali wznoszącej

Ten post na Instagramie pojawia się w samym środku wzmożonej aktywności Tyli. Po zdobyciu globalnego uznania w 2023 roku dzięki utworowi „Water”, który zdobył nagrodę Grammy w kategorii „Najlepsze Wykonanie Afropopowe” w 2024 roku, piosenkarka przygotowuje swój drugi album studyjny „A*Pop”, którego premiera planowana jest na 24 lipca 2026 roku. Single „Chanel” i „She Did It Again” z udziałem szwedzkiej piosenkarki i autorki tekstów Zary Larsson już położyły podwaliny pod nowy kierunek artystyczny – bardziej popowy, bardziej asertywny. Podpis „A*PROACHING” zdaje się potwierdzać, że zbliża się coś ważnego.

Obraz jako narzędzie komunikacji

Południowoafrykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Tyla opanowała sztukę rozmycia obrazu równie dobrze, jak sztukę pisania piosenek. To czarno-białe zdjęcie, niedokładne i tajemnicze, ujawnia więcej o jej obecnym stanie umysłu niż jakikolwiek wywiad. Jego estetyka przywodzi na myśl wspaniałe okładki albumów – przemyślane, oprawione w ramy, znaczące. Tyla wykazuje świadomość swojego wizerunku, która znacznie przewyższa jej wiek.

Cenzurowane słowo, rozmazane zdjęcie, miliony reakcji – Tyla nie potrzebuje „jasności”, żeby urzec. Ta karuzela to chyba jej najlepszy sposób na powiedzenie, że nadchodzi coś ważnego. I że kiedy to nastąpi, nikt nie będzie naprawdę zaskoczony.