Rihanna podnosi trend „maślanej żółci” odważnym wyglądem

Julia P.
@badgalriri / Instagram

Barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna umacnia swoją pozycję ikony mody. Na Instagramie udostępniła nową serię zdjęć prezentujących jeden z najmodniejszych kolorów ostatnich lat: maślaną żółć. W tym poście prezentuje odważną stylizację, która szybko spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem milionów obserwujących.

Rihanna wygląda oszałamiająco w swobodnym, eleganckim stroju

W tej sesji zdjęciowej na niebieskim tle Rihanna postawiła na monochromatyczny zestaw składający się z maślanożółtego koronkowego biustonosza, pasującej do niego oversize'owej koszuli w kratę, pasujących szortów i wzorzystych czółenek w tej samej tonacji. Ten wybór doskonale ilustruje trend na ten delikatny i świetlisty odcień, który jest bardzo popularny w kolekcjach wiosna/lato.

Wierna swojemu stylowi, Rihanna bawi się kontrastami, zestawiając delikatną bieliznę z luźną koszulą noszoną na co dzień. Dodatkiem jest złoty naszyjnik zdobiony kamieniami i dyskretna bransoletka na kostkę. Jej długie, naturalnie falowane blond włosy dodają elegancji, a makijaż, zdominowany przez intensywny róż i promienną cerę, podkreśla romantyczny charakter sesji zdjęciowej.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez badgalriri (@badgalriri)

Publikacja, która wywołuje sensację

Jak to często bywa, nowe zdjęcia Rihanny szybko wywołały liczne reakcje na Instagramie. Użytkownicy chwalili zarówno jej wygląd, jak i poczucie stylu, a w kilku komentarzach podkreślano delikatność jej letniej palety barw i dopracowaną estetykę zdjęć. Przez lata Rihanna stała się ważną postacią w świecie mody.

Masłożółty, kolor must-have roku 2026

Już zaakceptowany na wybiegach i przez liczne gwiazdy, maślany żółty ma szansę stać się jednym z kluczowych kolorów roku 2026. Łagodniejszy niż jaskrawa żółć, urzeka stonowaną elegancją i łatwością łączenia z neutralnymi lub pastelowymi odcieniami. W tym wpisie Rihanna po raz kolejny udowadnia, że potrafi podążać za trendami i nadawać im unikalną tożsamość.

Z tą nową stylizacją, całkowicie w maślanej żółci, Rihanna po raz kolejny potwierdza swój wpływ na współczesną modę. Łącząc pewną siebie elegancję z mistrzowskim czuciem trendów, udowadnia, że prosty post na Instagramie może szybko stać się źródłem inspiracji dla miłośników mody.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Jennifer Garner dzieli się wspomnieniem z dzieciństwa, które zaskakuje jej fanów
Article suivant
Modelka Rose Bertram wskrzesza trend jednoczęściowych strojów, prezentując koralikowy wzór

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 22 lat modelka Apple Martin zakłada spódnicę z frędzlami i nawiązuje do stylu swojej matki

Brytyjska modelka Apple Martin w pełni korzysta z lata. Córka piosenkarza Chrisa Martina (z Coldplay) i aktorki Gwyneth...

Modelka Rose Bertram wskrzesza trend jednoczęściowych strojów, prezentując koralikowy wzór

Belgijska modelka Stephanie Rose Bertram, lepiej znana jako Rose Bertram, zaprezentowała nową letnią stylizację w białym stroju plażowym...

Jennifer Garner dzieli się wspomnieniem z dzieciństwa, które zaskakuje jej fanów

Amerykańska aktorka Jennifer Garner zabrała swoich fanów w słodką podróż w przeszłość. Podzieliła się na Instagramie wzruszającym wspomnieniem...

„Wyrzeźbiony brzuch”: ta aktorka zachwyca figurą

Kanadyjska aktorka i modelka Emeraude Toubia udostępniła na Instagramie zdjęcie zrobione podczas treningu, któremu towarzyszył wyraz wsparcia dla...

W wieku 59 lat Pamela Anderson świętuje swoje urodziny w słońcu

Kanadyjsko-amerykańska aktorka i modelka Pamela Anderson świętowała swoje 59. urodziny w najprostszy możliwy sposób: pływając na Lazurowym Wybrzeżu....

Ta piosenkarka zaskakuje fanów wybielonymi brwiami.

Daniela, członkini amerykańskiego girlsbandu Katseye, wywołała poruszenie metamorfozą. Amerykańska piosenkarka i tancerka pokazała rozjaśnione brwi podczas sesji zdjęciowej...