Rihanna podnosi trend „maślanej żółci” odważnym wyglądem

Barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna umacnia swoją pozycję ikony mody. Na Instagramie udostępniła nową serię zdjęć prezentujących jeden z najmodniejszych kolorów ostatnich lat: maślaną żółć. W tym poście prezentuje odważną stylizację, która szybko spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem milionów obserwujących.

Rihanna wygląda oszałamiająco w swobodnym, eleganckim stroju

W tej sesji zdjęciowej na niebieskim tle Rihanna postawiła na monochromatyczny zestaw składający się z maślanożółtego koronkowego biustonosza, pasującej do niego oversize'owej koszuli w kratę, pasujących szortów i wzorzystych czółenek w tej samej tonacji. Ten wybór doskonale ilustruje trend na ten delikatny i świetlisty odcień, który jest bardzo popularny w kolekcjach wiosna/lato.

Wierna swojemu stylowi, Rihanna bawi się kontrastami, zestawiając delikatną bieliznę z luźną koszulą noszoną na co dzień. Dodatkiem jest złoty naszyjnik zdobiony kamieniami i dyskretna bransoletka na kostkę. Jej długie, naturalnie falowane blond włosy dodają elegancji, a makijaż, zdominowany przez intensywny róż i promienną cerę, podkreśla romantyczny charakter sesji zdjęciowej.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez badgalriri (@badgalriri)

Publikacja, która wywołuje sensację

Jak to często bywa, nowe zdjęcia Rihanny szybko wywołały liczne reakcje na Instagramie. Użytkownicy chwalili zarówno jej wygląd, jak i poczucie stylu, a w kilku komentarzach podkreślano delikatność jej letniej palety barw i dopracowaną estetykę zdjęć. Przez lata Rihanna stała się ważną postacią w świecie mody.

Masłożółty, kolor must-have roku 2026

Już zaakceptowany na wybiegach i przez liczne gwiazdy, maślany żółty ma szansę stać się jednym z kluczowych kolorów roku 2026. Łagodniejszy niż jaskrawa żółć, urzeka stonowaną elegancją i łatwością łączenia z neutralnymi lub pastelowymi odcieniami. W tym wpisie Rihanna po raz kolejny udowadnia, że potrafi podążać za trendami i nadawać im unikalną tożsamość.

Z tą nową stylizacją, całkowicie w maślanej żółci, Rihanna po raz kolejny potwierdza swój wpływ na współczesną modę. Łącząc pewną siebie elegancję z mistrzowskim czuciem trendów, udowadnia, że prosty post na Instagramie może szybko stać się źródłem inspiracji dla miłośników mody.