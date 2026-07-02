Modelka Rose Bertram wskrzesza trend jednoczęściowych strojów, prezentując koralikowy wzór

Belgijska modelka Stephanie Rose Bertram, lepiej znana jako Rose Bertram, zaprezentowała nową letnią stylizację w białym stroju plażowym ozdobionym koralikowymi wiązaniami z przodu. Styl idealnie wpisuje się w trendy lata 2026.

Bardzo zauważalny letni wygląd

Belgijska modelka udostępniła zdjęcie w minimalistycznym, a zarazem niezwykle stylowym stroju plażowym. To podejście wpisuje się w jej tożsamość wizualną, którą pielęgnuje od debiutu – połączenie europejskiej elegancji i plażowego klimatu, zaczerpnięte z pracy w dużych międzynarodowych kampaniach. Jej pojawienie się było tym bardziej mile widziane, że Rose Bertram, obecnie matka dwójki dzieci, oszczędnie dzieli się fragmentami swojego codziennego życia w mediach społecznościowych – dzięki czemu każdy jej modowy moment był szczególnie wyczekiwany.

Strój plażowy z mocnym charakterem

Centralnym elementem tej stylizacji jest niewątpliwie jej strój plażowy. Rose Bertram wybrała jednoczęściowy kostium kąpielowy w wyjątkowo świetlistej bieli, która idealnie podkreśla jej muśniętą słońcem cerę. Ponadczasowy kolor, nieodłącznie związany z kultowymi plażowymi sylwetkami XX wieku, powraca do współczesnej letniej garderoby. Ten dopasowany element doskonale ilustruje odrodzenie się stroju jednoczęściowego jako szykownej alternatywy dla tradycyjnych dwuczęściowych strojów. To stylistyczne podejście odzwierciedla zamiłowanie Rose Bertram do odświeżonej klasyki, która potrafi przełamywać schematy epok, nigdy nie popadając w przestarzałość.

Koralikowe wiązania z przodu

Detal, który robi różnicę w tym modelu, to zdobienia. Strój zdobiły koralikowe wiązania z przodu. Koraliki nadały temu minimalistycznemu elementowi stroju wyjątkowo wyrafinowany, rzeźbiarski efekt. To podejście ilustruje obecny trend zdobionych kostiumów jednoczęściowych, w których każdy szczegół ma znaczenie, przekształcając prosty element w prawdziwie haute couture. Współgranie subtelnej bieli z cennymi koralikami tworzy wyjątkowo udany kontrast wizualny.

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Wielki powrót jednoczęściowego stroju

Ten model wpisuje się w szerszy trend, który charakteryzuje lato 2026: wielki powrót jednoczęściowego kostiumu kąpielowego w strojach plażowych. Długo kojarzony z dojrzalszą lub klasyczną estetyką, ten strój plażowy odzyskuje popularność wśród młodszych pokoleń, które postrzegają go jako szykowną, wygodną i wyrafinowaną alternatywę dla dwuczęściowych kostiumów kąpielowych.

Belgijska modelka z międzynarodową karierą

Urodzona 26 października 1994 roku w Kortrijk w Belgii, Rose Bertram została zauważona przez brukselską agencję Dominique Models jako nastolatka. Następnie kontynuowała karierę w Stanach Zjednoczonych, gdzie szybko osiągnęła decydujący kamień milowy: w wieku 21 lat została pierwszą Belgijką, która dołączyła do prestiżowego grona modelek Sports Illustrated Swimsuit.

To wyróżnienie zapoczątkowało niezwykle udaną międzynarodową karierę, naznaczoną okładkami i kampaniami dla największych nazwisk w modzie i urodzie. Przez lata Rose Bertram intensywnie współpracowała z wiodącymi markami. Jej wizerunek był wybierany do kampanii modowych między innymi przez H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur i Etam.

W tym białym, jednoczęściowym stroju plażowym, ozdobionym koralikowymi wiązaniami, Rose Bertram prezentuje się w jednym z najbardziej efektownych letnich looków tego sezonu. Po raz kolejny udowadnia swoje wyczucie stylu, potrafiąc przekształcić klasyczny element stroju plażowego w prawdziwie współczesny element garderoby.