Ten amerykański model postawił na minimalistyczny wygląd i wyrafinowaną czarną sylwetkę.

Kaia Gerber niedawno przykuła uwagę na konferencji Disney Upfront 2026, która odbyła się w Centrum Kongresowym Jacoba K. Javitsa w Nowym Jorku. Podczas gdy wiele gwiazd postawiło na wyszukane stroje, amerykańska modelka i aktorka postawiła na zdecydowanie minimalistyczny styl, wybierając dwuczęściowy, czarny zestaw. Elegancko zaaranżowana lekcja minimalizmu, idealnie wpisując się w estetykę „cichego luksusu”.

Totalny look pełen kontrastów

Na pierwszy rzut oka strój Kai Gerber może wydawać się prosty: dopasowana bluzka i spódnica midi z wysokim stanem, wszystko w głębokiej czerni. Jednak wnikliwe oko natychmiast dostrzeże kunszt wykonania. Pochodzący z kolekcji Jacquemus jesień/zima 2026, element ten subtelnie kontrastuje z bogatym aksamitem i satynowym jedwabiem. Dyskretny, a zarazem uderzająco wyrafinowany kontrast faktur ożywia sylwetkę z każdym ruchem.

Look Kai Gerber idealnie pasował do stylizacji numer 43 z pokazu Jacquemus zaprezentowanego na początku tego roku. Jedyną różnicą w porównaniu z wersją z wybiegu było to, że Kaia Gerber zrezygnowała z dużego, stożkowego kapelusza, który towarzyszył stylizacji podczas pokazu, i zamiast tego pozwoliła swoim długim, falowanym włosom swobodnie opadać na ramiona. Do butów wybrała czarne czółenka peep-toe marki Amina Muaddi, która w ostatnich sezonach stała się nieodłącznym elementem garderoby gwiazd. Żadnych ozdób, żadnej widocznej torebki, żadnych zbędnych ozdób: wszystko zależy od precyzji doboru.

Wygląd, który był sprzeczny z tym, jaki prezentowali pozostali goście.

Elegancki look Kai Gerber wyróżniał się na imprezie, na której większość gości postawiła na bardziej wyszukane stroje. Obok amerykańskiej aktorki Lindsay Lohan, kanadyjskiego aktora i modela Paula Anthony'ego Kelly'ego, amerykańskiej aktorki Chase Infiniti oraz amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów i aktorki Mandy Moore, stonowany styl Kai Gerber zrobił piorunujące wrażenie.

Postanowiła przyciągnąć uwagę mistrzowskim stylem. To świadomy wybór, spójny z wizerunkiem, który Kaia Gerber pielęgnowała od debiutu. Znana z wyczucia stylu, odziedziczonego po matce, amerykańskiej supermodelce Cindy Crawford, Kaia Gerber od dawna preferuje czyste sylwetki, precyzyjne cięcia i stonowane kolory. Ten stylistyczny styl uczynił ją jedną z czołowych postaci swojego pokolenia na czerwonym dywanie i wybiegach.

Czarny minimalizm, kluczowy trend sezonu

Poza samym wyglądem, ten modowy wybór wpisuje się w szerszy trend: odrodzenie minimalistycznej czerni, napędzane ruchem „cichego luksusu”. Daleki od „nadmiernego brokatu” i manii logo, trend ten promuje dyskretną elegancję, która ujawnia się tylko wnikliwemu oku. Czerń, z jej nieodłączną powściągliwością, staje się idealnym tłem dla tego podejścia: pozwala skupić się wyłącznie na jakości kroju i kunszcie materiałów.

Ta estetyka jest również atrakcyjna ze względu na swoją wszechstronność. Dobrze skrojony czarny garnitur można nosić zarówno w dzień, jak i w nocy, jesienią i wiosną, i sprawdza się niezależnie od pory roku, nigdy nie wyglądając przy tym staroświecko. To właśnie tę ponadczasowość Kaia Gerber wyraźnie doceniła, wybierając garnitur Jacquemus, którego nowoczesność tkwi właśnie w tym, że pozostaje aktualny przez cały sezon.

Kaia Gerber pojawiła się na Disney Upfront 2026 w swoim czarnym stroju Jacquemus, pełnym subtelnych kontrastów. To był świetny dowód na to, że minimalizm pozostaje jedną z najpotężniejszych broni modowych dla tych, którzy potrafią go opanować.