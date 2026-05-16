W wieku 30 lat Dua Lipa prezentuje swoją figurę w czarnym koronkowym stroju

Dua Lipa udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć, które natychmiast poruszyły jej obserwatorów. Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, którą niedawno widziano podczas światowej trasy koncertowej, pozuje w całkowicie czarnym, koronkowym stroju, ozdobionym dodatkami. Starannie dopracowana prezentacja po raz kolejny potwierdza jej rosnący wpływ stylistyczny.

Całkowicie czarny, koronkowy look

W tym nowym wpisie Dua Lipa postawiła na całkowicie czarny, koronkowy zestaw, składający się z kilku skoordynowanych elementów. Długi rękaw, również wykonany z koronki, dopełnia całość. Zestaw łączy w sobie subtelną elegancję czerni i bogactwo koronkowego wzoru, szczególnie dopracowanego w szczegółach. Ten wyrazisty element stanowi kontrast dla bardziej powściągliwej estetyki jej poprzednich występów. Jeśli chodzi o buty, piosenkarka wybrała czarne, sięgające do kolan kozaki z efektem koronki, które dodają stylizacji niemal rock'n'rollowego charakteru.

Biżuteria i dodatki: detal, który zmienia wszystko

Poza głównym strojem, to dodatki naprawdę się wyróżniają. Dua Lipa dopełniła swój look czarno-brązową torebką typu crossbody, dodając całości odrobinę ciepła. Jeśli chodzi o biżuterię, nie oszczędzała na niej: srebrny choker, diamentowa bransoletka, kilka pierścionków… Prawdziwy pokaz delikatnych elementów, które idealnie się uzupełniają.

Ciekawy szczegół: jej manicure w kropki dodaje całej stylizacji figlarnego akcentu. To ukłon w stronę powracających w tym sezonie trendów retro, przypominający, że Dua Lipa od debiutu pielęgnuje zamiłowanie do nawiązań do stylu vintage. To właśnie to połączenie śmiałości i aluzji kulturowych czyni ją jedną z najpopularniejszych ikon mody swojego pokolenia.

Starannie wykonany makijaż

Makijaż i fryzura Dua Lipy były równie olśniewające. Jej kruczoczarne włosy ułożone były w nieskazitelnej fryzurze, idealnie współgrającej z całkowicie czarną estetyką całej stylizacji. W makijażu postawiła na modny, „delikatny” look: podkreślone rzęsy, policzki pomalowane intensywnym różem i bordowe usta, które stanowiły kluczowy akcent kolorystyczny.

Ta paleta idealnie oddaje jesienno-zimową estetykę, pomimo nadchodzącej wiosny. Szczególnie burgundowe usta od kilku miesięcy wracają do łask w poradnikach kosmetycznych i na wybiegach. Post jest pełen komentarzy wielbicieli. „KRÓLOWA”, „Wspaniała”, „Kultowa” : fani są zachwyceni, wielu chwali zarówno spójny look, jak i grację piosenkarki.

Dzięki tej całkowicie czarnej karuzeli Dua Lipa potwierdza swój status ikony mody i urody swojego pokolenia. Pomiędzy misternymi koronkami, srebrną biżuterią i bordowymi ustami, nadal z niezachwianą pewnością siebie prezentuje swoje modowe wybory – pewność siebie, która inspiruje jej rzeszę fanów na całym świecie.