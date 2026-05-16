Ta kurtka noszona przez Margot Robbie potwierdza powrót stylu „Indie Sleaze”

Australijska aktorka i producentka Margot Robbie od dawna kojarzona jest z „dobrymi podstawami” w modzie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy coś wyraźnie zmieniło się w jej garderobie – a jej ostatni występ w Londynie był tego najwyraźniejszym potwierdzeniem.

Kurtka oficerska ze złotymi żabkami – główny element stylizacji

To właśnie podczas londyńskiej premiery sztuki „1536” Margot Robbie oficjalnie ujawniła swoją zmianę stylistyczną. Wystąpiła w stroju Alexandra McQueena, śmiało oddając się kwintesencji indie sleaze – tej „buntowniczej” estetyki lat 2010., która triumfalnie powraca w 2026 roku.

Centralnym elementem stroju była krótka, szorstka kurtka oficerska, inspirowana mundurami napoleońskimi. Imponujące złote żabki na piersi i mankietach nadawały jej natychmiast rozpoznawalny charakter – połączenie wojskowego dziedzictwa z modową odważnością. Pod kurtką, dopasowany czarny top i bumster – kultowe spodnie z niskim stanem Alexandra McQueena, subtelnie odsłaniające dolną część pleców.

Czym jest Indie Sleaze?

Indie Sleaze nawiązuje do estetyki zrodzonej w latach 2000 i 2010, napędzanej niezależną sceną muzyczną i życiem nocnym Brooklynu i Shoreditch: grzywki, sprany jeans, przetarta skóra, warstwowe tekstury i look „kaca” bez efektu „starania się”. Od 2024 roku, z impetem powraca na Instagram i wybiegi, a teraz ucieleśniają ją konkretne elementy garderoby – kurtka wojskowa stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli.

Kurtka oficerska – kluczowy element garderoby na rok 2026

Kurtka wojskowa spełnia wszystkie kryteria trendu indie sleaze: „buntowniczy” look i tę ultramodną nonszalancję, która zdefiniowała lata 2010. Powracając z impetem na Instagram i wybiegi, staje się must-have tego sezonu – zinterpretowana na nowo, by pasować do stylu każdego. W czerni lub granacie z wyblakłymi jeansami i skórzanymi botkami, w jaskrawej czerwieni, jak piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa, którą ostatnio nosiła z prostymi szortami jeansowymi, lub jak Margot Robbie w dopasowanej wersji z twistem – ta kurtka pasuje do wszystkiego i każdego.

Złote guziki, bumstery i oficerska kurtka od Alexandra McQueena – Margot Robbie nie tylko zaadaptowała trend, ale go ucieleśniła. W tym roku, 2026, Indie Sleaze nie musi już przepraszać za swoje istnienie.