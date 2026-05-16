Ta kurtka noszona przez Margot Robbie potwierdza powrót stylu „Indie Sleaze”

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Le loup de Wall Street »

Australijska aktorka i producentka Margot Robbie od dawna kojarzona jest z „dobrymi podstawami” w modzie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy coś wyraźnie zmieniło się w jej garderobie – a jej ostatni występ w Londynie był tego najwyraźniejszym potwierdzeniem.

Kurtka oficerska ze złotymi żabkami – główny element stylizacji

To właśnie podczas londyńskiej premiery sztuki „1536” Margot Robbie oficjalnie ujawniła swoją zmianę stylistyczną. Wystąpiła w stroju Alexandra McQueena, śmiało oddając się kwintesencji indie sleaze – tej „buntowniczej” estetyki lat 2010., która triumfalnie powraca w 2026 roku.

Centralnym elementem stroju była krótka, szorstka kurtka oficerska, inspirowana mundurami napoleońskimi. Imponujące złote żabki na piersi i mankietach nadawały jej natychmiast rozpoznawalny charakter – połączenie wojskowego dziedzictwa z modową odważnością. Pod kurtką, dopasowany czarny top i bumster – kultowe spodnie z niskim stanem Alexandra McQueena, subtelnie odsłaniające dolną część pleców.

Czym jest Indie Sleaze?

Indie Sleaze nawiązuje do estetyki zrodzonej w latach 2000 i 2010, napędzanej niezależną sceną muzyczną i życiem nocnym Brooklynu i Shoreditch: grzywki, sprany jeans, przetarta skóra, warstwowe tekstury i look „kaca” bez efektu „starania się”. Od 2024 roku, z impetem powraca na Instagram i wybiegi, a teraz ucieleśniają ją konkretne elementy garderoby – kurtka wojskowa stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli.

Kurtka oficerska – kluczowy element garderoby na rok 2026

Kurtka wojskowa spełnia wszystkie kryteria trendu indie sleaze: „buntowniczy” look i tę ultramodną nonszalancję, która zdefiniowała lata 2010. Powracając z impetem na Instagram i wybiegi, staje się must-have tego sezonu – zinterpretowana na nowo, by pasować do stylu każdego. W czerni lub granacie z wyblakłymi jeansami i skórzanymi botkami, w jaskrawej czerwieni, jak piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa, którą ostatnio nosiła z prostymi szortami jeansowymi, lub jak Margot Robbie w dopasowanej wersji z twistem – ta kurtka pasuje do wszystkiego i każdego.

Złote guziki, bumstery i oficerska kurtka od Alexandra McQueena – Margot Robbie nie tylko zaadaptowała trend, ale go ucieleśniła. W tym roku, 2026, Indie Sleaze nie musi już przepraszać za swoje istnienie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Tiffany Haddish eksponuje mięśnie brzucha w kolorowym looku
Article suivant
Ten amerykański model postawił na minimalistyczny wygląd i wyrafinowaną czarną sylwetkę.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 48 lat Sandra Hüller pojawiła się w teatralnej kreacji, która oczarowała publiczność w Cannes.

Niemiecka aktorka Sandra Hüller pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja) na premierze filmu...

W wieku 30 lat Dua Lipa prezentuje swoją figurę w czarnym koronkowym stroju

Dua Lipa udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć, które natychmiast poruszyły jej obserwatorów. Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, którą...

Ten amerykański model postawił na minimalistyczny wygląd i wyrafinowaną czarną sylwetkę.

Kaia Gerber niedawno przykuła uwagę na konferencji Disney Upfront 2026, która odbyła się w Centrum Kongresowym Jacoba K....

Tiffany Haddish eksponuje mięśnie brzucha w kolorowym looku

Amerykańsko-erytrejska aktorka, komik, scenarzystka i producentka Tiffany Haddish zadebiutowała w wydaniu amerykańskiego magazynu sportowego „Sports Illustrated Swimsuit” z...

Demi Moore w rzeźbiarskiej sukni na nowo definiuje zasady czerwonego dywanu

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore zachwyciła publiczność Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.) podczas...

W lśniącej sukni Michelle Rodriguez rozpala atmosferę Festiwalu Filmowego w Cannes

Podczas pokazu z okazji 25. rocznicy sagi „Szybcy i wściekli”, który odbył się w ramach 79. Festiwalu Filmowego...