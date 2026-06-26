W wieku 59 lat Salma Hayek przyciąga wzrok w rzeźbiarskiej sukience w kolorze liliowym.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

Meksykańsko-amerykańska aktorka Salma Hayek wzbudziła sensację na Serpentine Summer Party w Londynie, nosząc rzeźbiarską liliową suknię. Jej występ był tym bardziej godny uwagi, że towarzyszyła jej córka, Valentina, podczas wyjątkowego spotkania matki z córką.

Rzeźbiarska sukienka w kolorze liliowym

Na wieczór Salma Hayek założyła liliową satynową sukienkę. Dopasowana i zdecydowanie rzeźbiarska kreacja wyróżniała się wysokim dekoltem i grą kontrastowych faktur. Uderzająca kokarda na dekolcie dopełniała ten architektoniczny projekt. Salma Hayek, której fryzurę i makijaż wykonał stylista Pablo Patanè, dopełniła swoją stylizację perłowymi kolczykami i srebrnymi sandałami na platformie.

Rzadka wycieczka matki z córką

Występ był tym bardziej wyjątkowy, że Salmie Hayek towarzyszyła jej 18-letnia córka, Valentina. Na tę okazję nastolatka wybrała elegancki, czarny zestaw, składający się z topu i pasującej do niego długiej spódnicy. Obie miały na sobie okulary przeciwsłoneczne, dodając im szykownego i figlarnego uroku. Ten duet matka-córka rzadko pokazuje się razem publicznie, co czyni tę chwilę jeszcze bardziej godną uwagi.

Bardzo popularne wydarzenie towarzyskie

Serpentine Summer Party, którego Salma Hayek miała zaszczyt współprowadzić, to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń londyńskiego sezonu. Wieczór zgromadził liczne gwiazdy. To olśniewające spotkanie, na którym elegancja była na pierwszym planie, a Salma Hayek z pewnością nie pozostała niezauważona. W swojej rzeźbiarskiej liliowej sukni zaliczyła jeden z najbardziej pamiętnych występów na Serpentine Summer Party.

Ostatecznie, poza wyglądem, Salma Hayek potwierdza swój status ikony. Rozsławiona filmem „Frida”, zbudowała międzynarodową karierę, jednocześnie zachowując prywatność życia rodzinnego. Udowadnia, że elegancja i charyzma są ponadczasowe.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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