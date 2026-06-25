W wieku 60 lat piosenkarka robi furorę w koronkowanym gorsecie

Kanadyjska piosenkarka country Shania Twain pojawiła się szczególnie efektownie na stadionie Wembley (Anglia) w czarnym stroju, jako support podczas trasy koncertowej Harry'ego Stylesa.

Występ na stadionie Wembley

To właśnie na jednej z najbardziej legendarnych scen świata Shania Twain rozgrzała atmosferę. 12 czerwca 2026 roku kanadyjska piosenkarka wystąpiła na stadionie Wembley w Londynie, supportując Harry'ego Stylesa w ramach jego trasy koncertowej „Together, Together”. Ta seria koncertów, obecnie trwająca w Wielkiej Brytanii, łączy dwóch artystów o bardzo odmiennych stylach muzycznych. Podczas tego londyńskiego występu ikona country zrobiła niezapomniane wrażenie zarówno swoim występem, jak i doborem stroju.

Czarny koronkowany gorset i mikro-szorty

Na scenę Shania Twain wybrała całkowicie czarny, inspirowany koronką look. Centralnym elementem jej stroju był gorset bez ramiączek, sznurowany z przodu, z wyjątkowo wyrafinowaną koronkową lamówką. Gorset miał również wycięcie pod biustem. Shania Twain dobrała do niego czarne, mikroszorty, również ozdobione koronkową lamówką, które idealnie dopełniały strój od stóp do głów. To połączenie podkreśla silną i teatralną prezencję sceniczną.

Czarne i błyszczące dodatki wzmacniające efekt

Jeśli chodzi o dodatki, piosenkarka nie pozostawiła niczego przypadkowi. Shania Twain miała na sobie czarne rajstopy i długie, bezpalcowe rękawiczki sięgające do łokci, pasujące do stylu jej stroju. Wokół jej szyi, szeroki, bogato zdobiony kołnierz odbijał światło, a towarzyszyły mu wielowarstwowe wisiorki z krzyżami.

Na nogach miała czarne, zamszowe kozaki sięgające do ud, które wydłużały sylwetkę aż do kolan, dopełniając look, który był zarówno rockowy, jak i teatralny. To połączenie lśniących, czarnych elementów przemieniało każdy ruch Shanii Twain na scenie w uderzający, wizualny moment. Aby dopełnić tę misternie wykonaną stylizację, Shania Twain postawiła na bujne, falowane włosy w ultraeleganckiej, scenicznej stylizacji.

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Godny uwagi występ na gali rozdania nagród Academy of Country Music Awards

Koncert na Wembley odbył się zaledwie kilka tygodni po kolejnym szeroko komentowanym występie Shanii Twain. 17 maja 2026 roku poprowadziła galę rozdania nagród Academy of Country Music Awards w Las Vegas. Na tę okazję wybrała cekinową sukienkę od Falguni Shane Peacock, ozdobioną haftem w panterkę. Shania Twain zaskoczyła również swoich fanów nową fryzurą: prostą grzywką.

Odrzuca kody „ustatkowania się”, często narzucane kobietom po 50. roku życia. Liczne występy na dużym ekranie potwierdzają jej prawo do występowania na scenie z taką samą intensywnością, jak na początku kariery. To podejście rezonuje z postawą innych ikon, takich jak Madonna, Cher i Tina Turner, które na swój sposób sprzeciwiały się sztywnej wizji kobiet po 50. roku życia w branży muzycznej.

W koronkowanym gorsecie, mikroszortach i ozdobnym kołnierzyku Shania Twain po raz kolejny dowodzi swojej wolności estetycznej, mistrzostwa aktorskiego i umiejętności odkrywania własnego stylu na nowo. To dowód na to, że można być ikoną i nieustannie zaskakiwać, scena po scenie, wygląd po wyglądzie.