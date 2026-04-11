W wieku 42 lat Olivia Wilde postawiła na minimalistyczną sylwetkę na czerwonym dywanie

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

Amerykańsko-irlandzka aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Olivia Wilde zaszczyciła swoją obecnością ceremonię wręczenia nagród Fashion Trust US Awards 2026. Wydarzenie, które wyróżnia wschodzących projektantów poprzez wsparcie finansowe i zawodowe, zgromadziło wiele osobistości ze świata filmu i mody.

Uderzająca sylwetka na gali Fashion Trust US Awards

Na tę okazję Olivia Wilde postawiła na minimalistyczny strój, składający się z białego topu bandeau na cienkich ramiączkach i długiej, czarnej spódnicy. Ten ponadczasowy kontrast kolorystyczny stworzył elegancką i nowoczesną sylwetkę, zgodną z obecnymi trendami, które preferują czyste linie i stonowane zestawienia. Krótki, dopasowany top podkreślał figurę Olivii Wilde, zachowując jednocześnie wyrafinowany wygląd. Długa, zwiewna, czarna spódnica dodała całości wyrafinowanego charakteru.

Olivia Wilde dopełniła swoją stylizację czarną etolą i pasującymi do niej butami, podkreślając wizualną równowagę stroju. Ten typ połączenia, oparty na podstawowych elementach i czystych liniach, ilustruje rosnące zainteresowanie minimalistyczną modą, która stawia jakość linii ponad bogactwo detali.

Subtelny makijaż dla naturalnej elegancji

Aby podkreślić urodę, Olivia Wilde postawiła na minimalistyczny makijaż, idealnie uzupełniający stylizację. Luźna fryzura dodatkowo podkreślała tę elegancję. Włosy prosto oprawiały twarz, potęgując wrażenie dopracowanego i zrównoważonego wyglądu. Dodatki były stonowane, w tym choker, który dodał współczesnego akcentu, nie umniejszając jednocześnie ogólnej sylwetce Olivii Wilde.

Prosta estetyka, która wpisuje się w aktualne trendy

Wybór minimalistycznej sylwetki wpisuje się w trwały trend, który w ostatnich sezonach można zaobserwować na wielu czerwonych dywanach. Proste kroje, ograniczona paleta barw i eleganckie tkaniny pozwalają na stworzenie stylizacji, które są jednocześnie nowoczesne i ponadczasowe.

Wybierając strój składający się z niezbędnych elementów i subtelnego makijażu, Olivia Wilde oferuje wyrafinowaną interpretację minimalistycznego stylu. To podejście wciąż cieszy się popularnością dzięki swojej zdolności do przekraczania trendów przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej elegancji.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
„Królowa”: ta modelka i matka zachwyca w gorsetowej sukience

