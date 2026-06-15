W cekinowym body Jennifer Lopez tworzy spektakularny look

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Amerykańska piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez właśnie wzbudziła sensację zdjęciem udostępnionym przez jej wieloletniego wizażystę, Ernesto Casillasa, podczas sesji zdjęciowej. Ubrana w body w całości pokryte cekinami i w pasujących do niego kozakach za kolano, prezentuje się równie spektakularnie, co perfekcyjnie – co dowodzi, dlaczego jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na arenie międzynarodowej.

Body z cekinami

Na krążącym po mediach społecznościowych zdjęciu Jennifer Lopez pojawia się w body w całości pokrytym błyszczącymi zdobieniami. Najbardziej uderzający detal: dekolt w serek sięgający niemal do pępka. Mistrzowski krój, który przekształca sylwetkę w prawdziwą manifestację haute couture. Sam materiał, z którego wykonano tę kreację, jest wydarzeniem.

Z każdym ruchem światło odbija się od cekinów, tworząc niemal płynny efekt. To podejście przywodzi na myśl wielkie występy Jennifer Lopez na scenie – od teledysku „On The Floor” po jej występ na Super Bowl w 2020 roku. JLo nigdy nie ukrywa swojego zamiłowania do błyszczących elementów, a ta kreacja idealnie wpisuje się w tę tradycję.

Kozaki za kolano i falowana fryzura

Do body Jennifer Lopez dobrała pasujące do niego buty za kolano. Buty, w tym samym odcieniu co body, optycznie wydłużają sylwetkę, jednocześnie nadając jej teatralnego wymiaru. Całość przypomina prawdziwy kostium sceniczny, podkreślony starannie dobranym oświetleniem.

Jeśli chodzi o fryzurę, J.Lo postawiła na charakterystyczny look, który teraz jest w pełni jej własny: jej długie, rozjaśniane brązowe włosy ułożone są w miękkie fale z przedziałkiem na środku. Zdecydowanie hollywoodzkie cięcie, które podkreśla jej twarz, a jednocześnie zachowuje swobodny, swobodny styl. Jeśli chodzi o urodę, prace Ernesto Casillasa błyszczą w detalach: szary cień do powiek, pudrowy róż i szminka w kolorze nude – połączenie, które jest jednocześnie nowoczesne i świetliste.

Idealnie wykonana poza lustrzana

Drugim aspektem, który czyni to zdjęcie szczególnie uderzającym, jest poza: przed lustrem w garderobie, z obcasami opartymi o stół i rozstawionymi nogami. Inscenizacja przywodząca na myśl portrety gwiazd lat 80. – epoki, w której amerykańskie diwy pozowały z tą samą nonszalancką pewnością siebie.

Nowa era stylistyczna w pełnym rozkwicie

To pojawienie się ma miejsce w szczególnie ważnym momencie dla Jennifer Lopez. Piosenkarka, promująca obecnie swój nowy film „Office Romance”, w ostatnich tygodniach publikowała serię perfekcyjnie dobranych stylizacji. Od czarnych golfów z moheru po spódnice w panterkę od Balmain, jej stylizacje tworzą teraz prawdziwą wizualną narrację – gdzie każde wyjście opowiada historię o innym aspekcie jej rozwijającej się kariery.

W tym cekinowym body i głębokim dekolcie Jennifer Lopez prezentuje jeden ze swoich najbardziej spektakularnych występów w tym roku. I potwierdza, że jest jedną z postaci, która najlepiej uosabia połączenie scenicznej charyzmy i precyzji haute couture.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W wieku 49 lat Shakira wzbudza sensację swoim żółtym strojem inspirowanym Mistrzostwami Świata.
Article suivant
„Oboje wyglądają wspaniale”: Naomi Watts udostępniła nowe zdjęcie ślubne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Oboje wyglądają wspaniale”: Naomi Watts udostępniła nowe zdjęcie ślubne

Brytyjska aktorka i producentka Naomi Watts pielęgnuje swobodną relację ze swoim wizerunkiem. Z okazji trzeciej rocznicy ślubu z...

W wieku 49 lat Shakira wzbudza sensację swoim żółtym strojem inspirowanym Mistrzostwami Świata.

Shakira świętowała kolejny sukces, prezentując stylizację równie wyrazistą, co symboliczną. Kolumbijska piosenkarka udostępniła na Instagramie serię zdjęć o...

„Ona promienieje”: Piosenkarka Jennie zaskakuje sceniczną prezencją inspirowaną rockiem

„Promieniuje”. To właśnie tego typu komentarze zalały scenę po niezwykłym występie Jennie na Governors Ball 2026. Południowokoreańska piosenkarka,...

Dzięki temu selfie Hailey Bieber znów stawia na spodnie z niskim stanem.

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber opanowała do perfekcji sztukę przekształcania każdego posta na Instagramie w wielkie wydarzenie...

Alix Earle, ubrana w pasiasty strój plażowy, przyjmuje klasyczny styl vintage

Amerykańska influencerka Alix Earle jest jedną z najpopularniejszych postaci swojego pokolenia na Instagramie. Jedna z jej karuzel na...

W wieku 37 lat Nina Dobrev udowadnia, że sukienka typu slip to klasyka czerwonego dywanu

Bułgarsko-kanadyjska aktorka i modelka Nina Dobrev potwierdza swój status ikony mody. Na premierę swojego krótkometrażowego filmu „General Admission”,...