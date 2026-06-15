„Ona promienieje”: Piosenkarka Jennie zaskakuje sceniczną prezencją inspirowaną rockiem

„Promieniuje”. To właśnie tego typu komentarze zalały scenę po niezwykłym występie Jennie na Governors Ball 2026. Południowokoreańska piosenkarka, członkini koreańskiego girlsbandu Blackpink, rozpaliła scenę tego nowojorskiego festiwalu zaraźliwą energią i zdecydowanie rockowym lookiem. To był naprawdę niezapomniany występ, zarówno pod względem muzycznym, jak i stylistycznym.

Sylwetka gwiazdy rocka na scenie

Na ten występ Jennie postawiła na odważny strój. Miała na sobie dopasowany top w pionowe czerwone paski i głęboki dekolt, który zestawiła z krótką, niebieską minispódniczką. Swobodny akcent: koszula zawiązana w talii, dodała stylizacji miejskiego charakteru. Długie, czarne buty dopełniały całość, nadając jej wygląd gotowy na scenę. Energetyczna, inspirowana rockiem sylwetka idealnie odzwierciedlała jej występ.

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Występ, który pozostawia niezatarte wrażenie.

Poza stylem, występ Jennie był również historyczny. Została pierwszą solową artystką K-popową, która wystąpiła jako gwiazda Governors Ball, jednego z największych festiwali w Stanach Zjednoczonych. Przez około godzinę wykonała siedemnaście utworów na scenie głównej, miksując utwory ze swojego albumu „Ruby”, utwory z kolaboracji, a nawet kilka niewydanych utworów, prezentowanych na żywo po raz pierwszy. Dopracowana scenografia, tancerze i efekty dymne sprawiły, że był to jeden z głównych punktów festiwalu.

Ikona mody i muzyki

Ten występ potwierdza status Jennie jako jednej z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia. Będąc kluczową postacią w zespole Blackpink, obecnie rozwijającą karierę solową, jest również prawdziwą trendsetterką, regularnie chwaloną za swoje modowe wybory. Zarówno na scenie, jak i poza nią, pielęgnuje silny wizerunek, który przyniósł jej mnóstwo komplementów od fanów, z których wielu podkreśla jej blask i magnetyczną aparycję.

Dzięki swojej dopracowanej, rockowej prezencji scenicznej i występowi, który zapisał się w historii festiwali, Jennie po raz kolejny udowodniła, że jest kimś więcej niż tylko piosenkarką: artystką kompletną, która czuje się swobodnie w każdej sytuacji. „Promieniuje” – podsumowują jej fani – komplement idealnie oddający energię, którą emanowała tamtego nowojorskiego wieczoru. A to dopiero początek: Jennie kontynuuje swoją trasę festiwalową tego lata.