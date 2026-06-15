„Ona promienieje”: Piosenkarka Jennie zaskakuje sceniczną prezencją inspirowaną rockiem

Léa Michel
@jennierubyjane / Instagram

„Promieniuje”. To właśnie tego typu komentarze zalały scenę po niezwykłym występie Jennie na Governors Ball 2026. Południowokoreańska piosenkarka, członkini koreańskiego girlsbandu Blackpink, rozpaliła scenę tego nowojorskiego festiwalu zaraźliwą energią i zdecydowanie rockowym lookiem. To był naprawdę niezapomniany występ, zarówno pod względem muzycznym, jak i stylistycznym.

Sylwetka gwiazdy rocka na scenie

Na ten występ Jennie postawiła na odważny strój. Miała na sobie dopasowany top w pionowe czerwone paski i głęboki dekolt, który zestawiła z krótką, niebieską minispódniczką. Swobodny akcent: koszula zawiązana w talii, dodała stylizacji miejskiego charakteru. Długie, czarne buty dopełniały całość, nadając jej wygląd gotowy na scenę. Energetyczna, inspirowana rockiem sylwetka idealnie odzwierciedlała jej występ.

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Występ, który pozostawia niezatarte wrażenie.

Poza stylem, występ Jennie był również historyczny. Została pierwszą solową artystką K-popową, która wystąpiła jako gwiazda Governors Ball, jednego z największych festiwali w Stanach Zjednoczonych. Przez około godzinę wykonała siedemnaście utworów na scenie głównej, miksując utwory ze swojego albumu „Ruby”, utwory z kolaboracji, a nawet kilka niewydanych utworów, prezentowanych na żywo po raz pierwszy. Dopracowana scenografia, tancerze i efekty dymne sprawiły, że był to jeden z głównych punktów festiwalu.

Ikona mody i muzyki

Ten występ potwierdza status Jennie jako jednej z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia. Będąc kluczową postacią w zespole Blackpink, obecnie rozwijającą karierę solową, jest również prawdziwą trendsetterką, regularnie chwaloną za swoje modowe wybory. Zarówno na scenie, jak i poza nią, pielęgnuje silny wizerunek, który przyniósł jej mnóstwo komplementów od fanów, z których wielu podkreśla jej blask i magnetyczną aparycję.

Dzięki swojej dopracowanej, rockowej prezencji scenicznej i występowi, który zapisał się w historii festiwali, Jennie po raz kolejny udowodniła, że jest kimś więcej niż tylko piosenkarką: artystką kompletną, która czuje się swobodnie w każdej sytuacji. „Promieniuje” – podsumowują jej fani – komplement idealnie oddający energię, którą emanowała tamtego nowojorskiego wieczoru. A to dopiero początek: Jennie kontynuuje swoją trasę festiwalową tego lata.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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