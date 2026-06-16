Shakira zdradza, dlaczego Mistrzostwa Świata zmieniły jej życie nie tylko w kontekście muzyki

Dla Shakiry Mistrzostwa Świata to coś więcej niż tylko scena. W wywiadzie dla magazynuPeople kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów zdradziła, jak bardzo to wydarzenie ukształtowało jej życie – nie tylko muzycznie. Mówiła o więzi z piłką nożną, którą czuje jako „niezniszczalną”.

Historia, która zaczyna się od muzyki

Zaangażowanie Shakiry w Mistrzostwa Świata FIFA sięga 2006 roku, kiedy to wykonała utwór „Hips Don't Lie” u boku haitańskiego piosenkarza i rapera Wyclefa Jeana. Dopiero w 2010 roku utworem „Waka Waka (This Time for Africa)” zapisała się na kartach historii konkursu. Powróciła w 2014 roku z utworem „La La La (Brazil 2014)”, umacniając swoją pozycję kultowej artystki turnieju. Z każdą edycją Shakira sygnuje swoim nazwiskiem piosenkę, która staje się klasykiem.

Spotkanie, które zmieniło wszystko

Wpływ Mistrzostw Świata FIFA na jej życie wykracza daleko poza muzykę. To właśnie podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku Shakira poznała ojca swoich dzieci, byłego piłkarza Gerarda Piqué, który wówczas brał udział w mistrzostwach. Z tego związku narodzili się jej dwaj synowie: 13-letni Milan i 11-letnia Sasha. Piosenkarka pieszczotliwie nazywa ich „dziećmi Waka”. „Myślę, że narodzili się dzięki tej piosence” – wyznaje, dodając, że reprezentują „najpiękniejszą rzecz, jaka jej się kiedykolwiek przydarzyła”.

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Więź, którą opisuje jako „przeznaczenie”

Zapytana, co przyciąga ją raz po raz na Mistrzostwa Świata FIFA, Shakira odpowiedziała jednym słowem: „Przeznaczenie”. Dla niej każde wydarzenie ma w sobie coś „magicznego”. Pamięta nawet rok 2014, kiedy będąc w ciąży z Sashą, została „zdemaskowana” przez fanów, którzy domyślili się jej ciąży na ekranie. Wszystkie te wspomnienia dodatkowo umacniają jej przywiązanie do tego wydarzenia.

Centralna rola na Mistrzostwach Świata 2026

W tym roku Shakira ponownie zajmuje czołowe miejsce. Wystąpiła już u boku nigeryjskiego piosenkarza i autora tekstów Burna Boya podczas meczu otwarcia, śpiewając „Dai Dai”, oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata FIFA 2026™. Ma również szansę na zapisanie się w historii, biorąc udział w pierwszym w historii koncercie w przerwie Mistrzostw Świata FIFA, podczas lipcowego finału, u boku Madonny i południowokoreańskiego boysbandu BTS.

Pomiędzy światowymi hitami, przełomowym spotkaniem i narodzinami dzieci, Shakira utrzymuje niezwykłą więź z Mistrzostwami Świata FIFA. To wydarzenie było czymś więcej niż tylko sceną – całkowicie odmieniło bieg jej życia. To romans z piłką nożną, którego piosenkarka z pewnością długo nie zapomni.