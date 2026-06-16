Kibic Brazylii Adriana Lima przyciąga uwagę na trybunach

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Dumna ze swojego pochodzenia, brazylijska modelka Adriana Lima nie omieszkała kibicować Brazylii na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2026. Poszła na stadion, aby dopingować Seleção, a jej fanowska stylizacja nie pozostała niezauważona na trybunach.

Stylowo odświeżony wygląd wentylatora

Na tę okazję Adriana Lima postawiła na prosty strój. Miała na sobie kultową żółtą koszulkę reprezentacji Brazylii, którą sprytnie zestawiła z jeansową kurtką i dżinsami, tworząc modny look „total denim”. To sprytny sposób na przekształcenie klasycznego stroju kibica w prawdziwie modną stylizację, udowadniając, że można kibicować swojej drużynie z klasą.

Włosy zaczesane do tyłu, charakterystyczny szczegół

Adriana Lima postawiła na gładkie, proste włosy. Ten detal, który stał się jednym z głównych trendów ostatnich sezonów, dodaje całości wyrafinowanego i nowoczesnego akcentu, kontrastując z nonszalanckim charakterem dżerseju i dżinsu. W połączeniu z naturalnym makijażem, nadaje jej wyrafinowaną elegancję, wierną wizerunkowi modelki.

Gorący zwolennik

Poza stylem, to właśnie entuzjazm Adriany Limy urzekł wszystkich. Wyraźnie poruszona tą chwilą, podzieliła się swoim entuzjazmem, nazywając to „wyjątkową okazją”. Pochodząca z Brazylii, nigdy nie ukrywała swojego przywiązania do ojczyzny, którą z dumą reprezentuje na arenie międzynarodowej. Jej obecność na trybunach, gdzie kibicowała Seleção podczas zawodów rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, doskonale ilustruje tę narodową dumę.

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Modelka o międzynarodowej renomie

Odkryta ponad dwadzieścia lat temu, Adriana Lima stała się jedną z najsłynniejszych modelek swojego pokolenia. Regularnie pojawiająca się na wybiegach i w międzynarodowych kampaniach, jest naturalną ambasadorką brazylijskiej elegancji, nawet na trybunach stadionowych.

W tej godnej kibica stylizacji Adriana Lima udowadnia, że elegancja i pasja do piłki nożnej mogą iść w parze. W koszulce reprezentacji, dżinsach i eleganckiej fryzurze udało jej się przyciągnąć uwagę, okazując jednocześnie wsparcie dla Brazylii. Jej wygląd, co nie dziwi, nie pozostał niezauważony.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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