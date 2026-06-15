„Oboje wyglądają wspaniale”: Naomi Watts udostępniła nowe zdjęcie ślubne

Fabienne Ba.
@naomiwatts / Instagram

Brytyjska aktorka i producentka Naomi Watts pielęgnuje swobodną relację ze swoim wizerunkiem. Z okazji trzeciej rocznicy ślubu z aktorem Billym Crudupem, udostępniła na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcie z ich nowojorskiej ceremonii ślubnej. To proste, czułe i pełne głębi zdjęcie, które natychmiast wywołało falę komentarzy.

Suknia Oscara de la Renty z białej koronki

Na zdjęciu para pozuje siedząc na drewnianej ławce na świeżym powietrzu. Naomi Watts ma na sobie prostą, zwiewną białą koronkową sukienkę od Oscara de la Renty. W dłoni trzyma bukiet białych kwiatów przewiązany wstążką.

Amerykański aktor Billy Crudup, obok niej, ma na sobie prosty granatowy garnitur. Głowa aktorki spoczywa na ramieniu męża, a jego ręka spoczywa na oparciu ławki. Cała kompozycja emanuje spokojem. Podpis idealnie odzwierciedla obraz: „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie ♥️”. Żadnego emocjonalnego akapitu, żadnej szczegółowej osi czasu – tylko to proste zdanie, które mówi wszystko.

Dyskretny ślub w sercu Nowego Jorku

Ślub, o którym mowa, odprawiony w czerwcu 2023 roku, był czymś zupełnie innym niż hollywoodzka ceremonia. Wówczas para zdecydowała się na ślub w nowojorskim sądzie, bez blichtru i ceremonii. „Nic nie było zaplanowane; zależało nam na prostocie. Kupiłam nawet kwiaty w małym, osiedlowym sklepie spożywczym na rogu” – zwierzyła się Naomi Watts w wywiadzie w styczniu 2024 roku. Kontynuowała: „Zawinęłam je w starą wstążkę, którą trzymałam w szufladzie. Ceremonia przebiegła bardzo szybko. W ostatniej chwili zadzwoniliśmy do kilku znajomych, a ci, którzy byli w mieście, dołączyli do nas. Było naprawdę ciepło i pięknie”.

Druga ceremonia w Meksyku w 2024 roku

Rok po dyskretnym ślubie w Nowym Jorku, para świętowała po raz drugi, tym razem w Meksyku, w czerwcu 2024 roku. Bardziej oficjalną ceremonię zorganizował brat Naomi Watts, fotograf Ben Watts, a uroczystość odbyła się w gronie bliskich przyjaciół.

„Oba są wspaniałe”: wzruszeni internauci

Komentarze pod nowym wpisem rocznicowym są niezwykle jednomyślne. „Obie przepiękne” – napisał jeden z użytkowników. „Jaki piękny przykład miłości, która pojawia się w idealnym momencie” – dodał inny. Do dyskusji dołączyło również kilka celebrytów: amerykańska aktorka i producentka filmowa Sharon Stone, amerykańska aktorka i prezenterka telewizyjna Niecy Nash-Betts oraz amerykański prezenter telewizyjny Andy Cohen – wszyscy oni złożyli serdeczne gratulacje.

„Nigdy nie jest za późno, prawda? Odnaleźliśmy się późno, a to naprawdę coś cennego” – zwierzyła się Naomi Watts w 2024 roku. Trzy lata po ich pierwszym „tak” nadal ucieleśnia tę ideę – historię miłosną, która rozwija się w swoim własnym tempie, poza konwencjami, i jest przez to jeszcze piękniejsza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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