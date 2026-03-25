Piosenkarka prezentująca styl „kowbojki” wskrzesza trend, o którym myśleliśmy, że już dawno popadł w zapomnienie.

Amerykańska piosenkarka country Megan Moroney po raz kolejny oczarowała swoich fanów na Instagramie stylizacją łączącą wdzięk i inspirację country. Na zdjęciu udostępnionym na jej koncie, Megan Moroney ubrana jest w różowy strój ozdobiony kryształkami, w towarzystwie pasującego kapelusza, będącego ikoną zachodniej estetyki.

Lśniący wygląd

Strój Megan Moroney składa się ze strukturalnego topu na cienkich ramiączkach, ozdobionego połyskującymi zdobieniami, które podkreślają świetlisty efekt całości. Jej falowane blond włosy i świetlisty makijaż dopełniają tę inspirowaną stylem country stylizację, odświeżoną w bardziej wyrafinowanej odsłonie. Dobór błyszczących tkanin i lśniących detali nawiązuje do trendu, który był niezwykle popularny w latach 2000., a obecnie powraca do łask wielu gwiazd. Łącząc nowoczesność z nostalgią, ten styl potwierdza powrót świątecznej mody, w której cyrkonie zajmują centralne miejsce.

Internauci popierają powrót cyrkonii

W komentarzach wielu obserwatorów chwaliło stylizację. Niektórzy użytkownicy zauważyli powrót cyrkonii, przywołując świąteczną estetykę, która znów jest atrakcyjna. Inni podkreślali równowagę między tradycyjnym stylem kowbojki a nowoczesną interpretacją, ilustrując ewolucję zachodnich kodów we współczesnej modzie. Stylizacja Megan Moroney potwierdza rosnący wpływ stylu rustykalnego w świecie mody, gdzie buty, kapelusze i połyskujące tkaniny stopniowo stają się niezbędnymi elementami.

Trend, który znów zyskuje na popularności.

Styl kowbojki, od dawna kojarzony z modą retro, przeżywa renesans, napędzany przez artystów, którzy na nowo interpretują jego kody. Wykorzystanie kryształków i połyskujących tkanin dodaje tej estetyce szykownego wymiaru, dzięki czemu idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Sylwetki również są unowocześniane, oferując bardziej dopasowane kroje i odważne zestawienia, łącząc kultowe elementy, takie jak botki czy kurtki z frędzlami, z bardziej miejskimi elementami. Ta hybrydyzacja stylów pozwala kowbojce przekroczyć swój tradycyjny wizerunek i w pełni oddać ducha współczesnej, ekspresyjnej i asertywnej mody.

Podsumowując, tym występem amerykańska piosenkarka country Megan Moroney doskonale ilustruje, w jaki sposób pewne trendy mogą ewoluować i powracać na pierwszy plan, potwierdzając, że moda podlega nieustannemu odnawianiu.