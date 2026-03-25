„Starzenie się powinno być czymś pozytywnym”: 59-letnia Laura Dern mówi, że postrzega „piękno” inaczej.

Amerykańska aktorka i producentka Laura Dern dzieli się osobistą refleksją na temat tego, jak postrzeganie piękna może ewoluować z wiekiem. W niedawnym wywiadzie wyjaśnia, że z biegiem lat nauczyła się przestać dostosowywać do zewnętrznych oczekiwań i zamiast tego wypracować bardziej autentyczną wizję siebie.

Percepcja piękna, która ewoluuje z czasem

Laura Dern zdradza, że w młodości miała tendencję do podporządkowywania się wyidealizowanemu wizerunkowi kobiecości, często narzucanemu przez standardy przemysłu filmowego. Dziś jej podejście uległo zmianie: wierzy, że samoakceptacja odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu siebie.

Aktorka stwierdza, że „ktoś powiedział mi, że jestem odważna, akceptując starzenie się na ekranie, że mam być sobą w każdym wieku i że nie muszę ukrywać procesu starzenia, który powinien być źródłem emancypacji i piękna, tak jak zawsze było w kinie francuskim i włoskim”, podkreślając przy tym, jak ważne jest traktowanie tego etapu życia jako naturalnej ewolucji, a nie ograniczenia.

Refleksja nad rolą wieku w kinie

Laura Dern porusza również kwestię ukazywania starzenia się na ekranie, którą uważa za wciąż zbyt ograniczoną. Jej zdaniem historie ukazujące starsze postacie wciąż są stosunkowo rzadkie, mimo że to doświadczenie jest powszechne. Zwraca uwagę, że niektóre europejskie produkcje filmowe od dawna oferują role, które celebrują bohaterów na różnych etapach ich życia, przyczyniając się do bardziej zniuansowanego przedstawienia piękna i doświadczenia.

Dla aktorki kluczowe jest pokazanie różnorodnych ścieżek kariery, aby odzwierciedlić realia poszczególnych etapów życia. Podkreśla, że każdy wiek może przynieść bogactwo emocjonalne i pewność siebie.

Zaproszenie do zmiany naszego spojrzenia na upływ czasu

W tym publicznym oświadczeniu Laura Dern zachęca do bardziej współczującego spojrzenia na starzenie się. Podkreśla, że postrzeganie piękna nie powinno być stałe, lecz ewoluować wraz z doświadczeniem i dojrzałością. Jej świadectwo wpisuje się w szerszą refleksję nad wizerunkiem kobiet w sferze publicznej, a zwłaszcza w sektorze kreatywnym.

Twierdząc, że starzenie się można przeżywać pozytywnie, Laura Dern przyczynia się do otwarcia dyskusji na temat różnorodności reprezentacji kobiet. To przesłanie rezonuje z wieloma kobietami, które widzą w tym dyskursie zachętę do postrzegania upływu czasu jako naturalnego etapu, który przynosi pewność siebie i poczucie własnej wartości.