„Z przyjemnością gram starsze kobiety”: 62-letnia Lisa Kudrow postanawia zaakceptować swój wiek bez botoksu

Anaëlle G.
Znana na całym świecie z roli Phoebe Buffay w hicie „Przyjaciele”, Lisa Kudrow z pogodą ducha wkracza w nowy rozdział w swojej karierze. W wieku 62 lat wyjaśnia, że postanowiła zaprzestać stosowania botoksu, woląc zaakceptować naturalny proces starzenia się twarzy i skupić się na rolach odpowiednich dla jej wieku.

Aktorka wymagająca ról odpowiednich do jej wieku.

W wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” Lisa Kudrow opowiedziała o niedawnym doświadczeniu, które skłoniło ją do ponownego rozważenia stosowania zabiegów kosmetycznych. Po pierwszej próbie botoksu w wieku 60 lat, Kudrow zgłosiła wystąpienie skutków ubocznych, które nie spełniły jej oczekiwań. Wyjaśniła, że zmiany powodowały podrażnienia: „Myślę, że przyczyniły się do podrażnienia oczu i pojawienia się tego dziwnego znamienia na czole, więc prawdopodobnie już z tym skończyłam”. W obliczu tego rozczarowującego rezultatu aktorka zdecydowała się nie kontynuować tego typu terapii.

Poza aspektem estetycznym, Lisa Kudrow podkreśla swój entuzjazm dla odgrywania starszych postaci na ekranie. „Jestem podekscytowana możliwością grania starszych kobiet” – wyjaśnia, podkreślając wagę reprezentacji zróżnicowanego wieku w branży filmowej i telewizyjnej. To podejście wpisuje się w szerszą ewolucję w tym sektorze, w którym kwestia widoczności kobiet po 50. roku życia zyskuje coraz większą uwagę. Coraz więcej aktorek gra wymagające role, które odzwierciedlają różnorodność ścieżek życiowych i doświadczeń, daleko odbiegające od standardów od dawna preferowanych przez Hollywood.

Lisa Kudrow zauważa również, że jej stosunek do wyglądu ewoluował z czasem. Mówi, że stopniowo akceptuje ideę wyglądania jak starsza kobieta, jednocześnie kontynuując praktykę artystyczną z zachowaniem tych samych standardów.

Ewolucja standardów piękna

Wypowiedź Lisy Kudrow pojawia się w czasie, gdy standardy piękna stopniowo ewoluują w kierunku bardziej inkluzywnej reprezentacji różnych grup wiekowych. Wiele osób publicznych promuje obecnie bardziej zniuansowane podejście do starzenia się, kładąc nacisk na samoakceptację, a nie na systematyczne dążenie do kosmetycznych transformacji.

Nie potępiając indywidualnych wyborów w zakresie medycyny estetycznej, Lisa Kudrow podkreśla swoją potrzebę „nadania priorytetu wizerunkowi zgodnemu z aktualnym wyglądem”. Postawa ta wpisuje się w szerszy ruch, który ceni autentyczność i różnorodność ścieżek życiowych.

Lisa Kudrow potwierdza w ten sposób swoje pragnienie kreowania postaci zgodnie z wiekiem i doświadczeniem. Rezygnując z botoksu, podkreśla osobistą wizję starzenia się, opartą na akceptacji i ciągłości jej artystycznej drogi. Takie podejście przyczynia się do poszerzenia reprezentacji kobiet na ekranie i zachęca do bardziej otwartej dyskusji na temat ewolucji standardów piękna.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
