Kim jest Jessie Buckley, irlandzka aktorka, która właśnie zrobiła wrażenie na Oscarach w 2026 roku?

Irlandzka aktorka Jessie Buckley stała się jednym z najgłośniejszych nazwisk podczas rozdania Oscarów w 2026 roku. Zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Hamnet”, stając się pierwszą Irlandką, która zdobyła tę nagrodę w tej kategorii. Jeszcze kilka lat temu aktorka, stosunkowo nieznana szerszej publiczności, stopniowo zbudowała imponującą karierę, występując w filmach niezależnych, serialach telewizyjnych i teatrze.

Aktorka, która zyskała sławę dzięki scenie i telewizji

Jessie Buckley urodziła się w grudniu 1989 roku w Killarney w hrabstwie Kerry w Irlandii. Aktorka i piosenkarka, zdobyła sławę w młodym wieku, biorąc udział w brytyjskim programie talent show „I'd Do Anything” w 2008 roku, gdzie była finalistką. Po tym pierwszym występie w mediach, kształciła się w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej (RADA) w Londynie, jednej z najbardziej prestiżowych szkół teatralnych w Wielkiej Brytanii.

Jej kariera stopniowo rozwijała się w telewizji. Wystąpiła w dramacie historycznym „Wojna i pokój” (2016) oraz serialu „Tabu” (2017). Zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki takim znanym projektom, jak miniserial „Czarnobyl” (2019) i serial „Fargo”. Równolegle rozwijała karierę w teatrze, zdobywając między innymi nagrodę Laurence’a Oliviera za rolę Sally Bowles w musicalu „Kabaret”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessie Buckley (@thejessiebuckley)

Pamiętne role filmowe

W filmie Jessie Buckley po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę w 2017 roku niezależnym filmem „Bestia”, w którym zadebiutowała w roli głównej. Szersze uznanie przyniósł jej musical „Dzika róża” (2018), w którym wcieliła się w szkocką piosenkarkę country marzącą o sukcesie. Ta rola przyniosła jej nominację do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki. W 2021 roku rola w filmie „Córka zaginiona” przyniosła jej nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, potwierdzając jej miejsce w gronie najbardziej obiecujących aktorek swojego pokolenia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessie Buckley (@thejessiebuckley)

Kluczowa rola w „Hamnecie”

Przełom nastąpił w 2026 roku wraz z filmem „Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao, będącym adaptacją powieści Maggie O'Farrell. W tym dramacie historycznym Jessie Buckley wciela się w postać Agnes Shakespeare, żony dramatopisarza Williama Shakespeare'a. Film ukazuje żałobę pary po śmierci syna Hamneta, wydarzenia, które prawdopodobnie zainspirowało powstanie tragedii „Hamlet”.

Rola Jessie Buckley, chwalona za emocjonalną intensywność, przyniosła jej liczne wyróżnienia w sezonie nagród, w tym Złote Globy, nagrody BAFTA i Critics' Choice Awards, a następnie triumf na Oscarach. Podczas ceremonii wręczenia Oscarów w 2026 roku w Los Angeles, w końcu zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki, zapisując się w historii jako pierwsza Irlandka, która zdobyła to wyróżnienie w tej kategorii.

Kariera w rozkwicie

Jessie Buckley ugruntowała swoją pozycję jednej z najbardziej szanowanych aktorek kina międzynarodowego. Jej kariera, naznaczona różnorodnymi rolami w filmach niezależnych, telewizji i teatrze, odzwierciedla wysoki poziom kariery. Po sukcesie „Hamneta” oczekuje się, że będzie kontynuować karierę w dużych projektach filmowych, potwierdzając tym samym swój status kluczowej aktorki swojego pokolenia.

Dzięki temu Oscarowi Jessie Buckley osiągnęła decydujący kamień milowy w karierze, którą krytycy już chwalili. W ciągu zaledwie kilku lat irlandzka aktorka zyskała uznanie dzięki intensywnym rolom i wyborom artystycznym. Jej triumf w filmie „Hamnet” to nie tylko osobiste poświęcenie, ale także uznanie dla talentu, który konsekwentnie potwierdzał się w każdym z jej projektów.