Olivia Dean zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, mając na sobie sukienkę w kwiaty w stylu vintage.

Fabienne Ba.
@oliviadeano / Instagram

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Olivia Dean po raz kolejny zachwyciła swoich fanów w Paryżu. Po koncercie w stolicy Francji udostępniła zdjęcie w sukience Chanel w kwiaty w stylu vintage, które z pewnością zwróciło na siebie uwagę.

Paryski koncert zakończony w wielkim stylu

Po koncercie w stolicy Francji Olivia Dean podzieliła się swoją najnowszą stylową stylizacją. Będąc obecnie w trasie koncertowej, wykorzystała czas spędzony w Paryżu, aby dać występ, na który z niecierpliwością czekali jej francuscy fani. Dzień po koncercie opublikowała na Instagramie pożegnalną wiadomość dla stolicy, do której dołączyła zdjęcie, które natychmiast spodobało się jej obserwatorom. „Dobranoc Paryżu!! Dziękuję na zawsze” – napisała pod zdjęciem, dodając emoji kwiatu lotosu i wzmiankę o Chanel i jej dyrektorze artystycznym, Matthieu Blazym.

Sukienka Chanel inspirowana stylem vintage

Na tę okazję Olivia Dean wybrała kreację Chanel, ucieleśniającą zdecydowanie vintage i romantyczny charakter. Sukienka z kwiatowym nadrukiem doskonale ilustruje stylistykę, którą piosenkarka kultywuje od kilku sezonów: połączenie miękkości i nawiązań do sylwetek z minionych dekad. To podejście nawiązuje do jej estetyki scenicznej, często określanej jako hołd dla kobiet lat 60. i 70. Ta stylistyczna spójność sprawia, że jest jedną z najbardziej oczekiwanych brytyjskich artystek w świecie mody.

Długotrwałe powiązanie z domem mody Chanel

Wybór kreacji Chanel nie jest przypadkowy. Olivia Dean jest częścią wpływowej sfery francuskiego domu mody od 2023 roku, kiedy to wzięła udział w pokazie wiosennej kolekcji haute couture marki. Od czerwca 2024 roku piosenkarka jest jedną z oficjalnych ambasadorek i przyjaciółek domu mody, występując wielokrotnie w kreacjach zaprojektowanych przez zespoły Chanel. Ta lojalność jest długotrwała i wykracza daleko poza proste „partnerstwa komercyjne”: Olivia Dean nawiązała autentyczną więź twórczą z domem mody, zwłaszcza odkąd Matthieu Blazy objął stanowisko dyrektora artystycznego.

W swojej kwiecistej sukni Chanel w stylu vintage, z udanym paryskim koncertem i czułym hołdem dla francuskiego domu mody, Olivia Dean dała jeden ze swoich najbardziej pamiętnych występów w Paryżu. Udowodniła, że potrafi płynnie łączyć karierę muzyczną z modową tożsamością. I dowodzi, że jej współpraca z Chanel i Matthieu Blazym niewątpliwie będzie nadal owocować stylowymi momentami, scena po scenie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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