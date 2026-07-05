Hailey Bieber przyciąga wzrok w jaskrawopomarańczowym stroju plażowym

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber wzbudziła sensację na Instagramie swoim jaskrawopomarańczowym strojem plażowym, który udostępniła w ramach kulis letniej kampanii swojej marki Rhode.

Pomarańczowy dwuczęściowy strój z wiązaniem na szyi

Hailey Bieber zaprezentowała tę nową stylizację w poście zza kulis kampanii pielęgnacyjnej Rhode na lato 2026. Elementem wyróżniającym tę stylizację jest niewątpliwie kolor. Ma na sobie strój plażowy w żywym, jaskrawopomarańczowym kolorze. Góra ma dekolt typu halter i głęboki dekolt. Dół składa się z pasujących do niej mikro-szortów w tym samym słonecznym odcieniu, tworząc spójny, monochromatyczny look. To zdecydowanie letnie połączenie, które doskonale ilustruje zamiłowanie Hailey Bieber do odważnych kolorów w strojach plażowych.

Czerwona kurtka kontrastująca ze strojem

Aby dopełnić tę stylizację, Hailey Bieber postawiła na efektowny detal: krótką czerwoną kurtkę założoną na top. Ten subtelny kontrast między intensywną pomarańczą stroju a głęboką czerwienią tworzy dynamiczną grę barw, dodając sylwetce nowego wymiaru. Ten trik stylistyczny przekształca „prosty” strój plażowy w prawdziwy hit modowy, ilustrując umiejętność Hailey Bieber do urozmaicenia nawet najbardziej swobodnej stylizacji jednym, dobrze dobranym detalem.

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Post udostępniony przez rhode skin (@rhode)

Strój widziany już w maju

Hailey Bieber zaprezentowała tę samą pomarańczową kreację w karuzeli opublikowanej na jej koncie na Instagramie w poprzednim miesiącu. Post, zatytułowany po prostu „porównanie jabłek do pomarańczy”, prezentował dwuczęściowy kostium z różnych perspektyw i już wzbudził falę zachwytu. To nowe wyróżnienie, tym razem na koncie jej marki, dodatkowo spotęgowało medialny szum wokół kreacji, która już zyskała uznanie fanów.

Post, który zachwycił jej fanów

Nic dziwnego, że post Rhode natychmiast wywołał falę entuzjastycznych reakcji wśród jej obserwatorów. Pod zdjęciami posypały się komentarze, pokazujące trwałą więź Hailey Bieber ze swoją społecznością. Jej umiejętność przekształcania prostego stroju plażowego w niezapomniany moment po raz kolejny ilustruje znaczącą obecność Hailey Bieber w świecie mody.

Pomarańczowy, który wpisuje się w trendy sezonu

Wybór pomarańczowego jest również znaczący. Ten odcień, czasem budzący obawy ze względu na swoją „jaskrawą intensywność”, od kilku lat ugruntował swoją pozycję jednego z kluczowych kolorów sezonu letniego. Od mandarynki po brzoskwinię, a także w głębszych odcieniach, projektanci i marki modowe szeroko wykorzystują paletę słonecznych tonów. Wykorzystując ten kolor we własnej kampanii, Hailey Bieber potwierdza swoją rolę trendsetterki.

W swojej jaskrawopomarańczowej, plażowej stylizacji, topie z dekoltem halter, dopasowanych mikroszortach i kontrastującej czerwonej kurtce, Hailey Bieber prezentuje się po raz kolejny stylowo. Poza samym wyglądem, ten post ilustruje dobrze zrealizowaną strategię: uczynienie samej założycielki najlepszą ambasadorką swojej marki.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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